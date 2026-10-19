Se desborda el río Girona a su paso por Els Poblets (Alicante) y provoca inundaciones

Guardar

València, 19 oct (EFE).- El río Girona se ha desbordado a su paso por el municipio alicantino de Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, y ha provocado inundaciones en las zonas próximas al cauce, ha informado el Ayuntamiento a través de redes sociales.

Esta zona se encuentra en alerta roja por fuertes lluvias y tormentas desde el domingo y hasta las 10 horas de este lunes, por lo que desde el Ayuntamiento piden a toda la ciudadanía extremar las precauciones, evitar cualquier desplazamiento innecesario y no acercarse al río ni a las zonas inundadas.

PUBLICIDAD

"No intentéis cruzar calles ni caminos inundados, ni a pie ni en vehículo", advierten desde el Consistorio, que insta a quienes se encuentren en una zona afectada, a subir a las plantas superiores y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Asimismo, recuerda que en caso de emergencia, se llame al 112.

Según Avamet, diversas poblaciones de la Marina Alta y la Safor registran ya entre 600 y 700 l/m2 en 24 horas, en concreto en Forna (Atzúbia, la Marina Alta) llevan 702 l/m2 y sigue lloviendo, de los que 266 cayeron el domingo y 436 hasta las 7.35 de este lunes. EFE

PUBLICIDAD