Sánchez habla con los presidentes valenciano y balear para ofrecerles apoyo por la dana

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Madrid, 19 oct (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes sendas conversaciones telefónicas con el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la de Baleares, Marga Prohens, para ofrecerles todo el apoyo del Ejecutivo ante los efectos de la dana Adam en sus territorios.

Sánchez, que ha informado de esas conversaciones en la red social X, ha subrayado que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están colaborando en las labores de salvamento y evacuación de personas.

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Pero ha garantizado a ambas comunidades todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios.

Sánchez, en un acto celebrado en la mañana de este lunes en el Palacio de la Moncloa, ya había lanzado un mensaje de solidaridad y apoyo a los afectados por la dana y había pedido precaución porque la alerta continuaba.

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Posteriormente, se trasladó junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emegenias.

Allí presidió una reunión con sus responsables para conocer con detalle la situación de las zonas más afectadas por la dana. EFE