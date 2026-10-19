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Sánchez apela a la concentración del voto en el PSOE ante la fragmentación de la izquierda: "Todo al rojo"

19/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (2d), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez (i) durante un acto político de precampaña, en la Cúpula del Milenio, a 19 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). El acto, enmarcado dentro de la precampaña para las elecciones generales del 29N, es el segundo en el que participa Sánchez en Castilla y León desde que convocara elecciones generales, ya que el pasado domingo 11 estuvo en La Térmica Cultural de Ponferrada (León). POLITICA Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
19/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (2d), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez (i) durante un acto político de precampaña, en la Cúpula del Milenio, a 19 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). El acto, enmarcado dentro de la precampaña para las elecciones generales del 29N, es el segundo en el que participa Sánchez en Castilla y León desde que convocara elecciones generales, ya que el pasado domingo 11 estuvo en La Térmica Cultural de Ponferrada (León). POLITICA Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto progresista en su partido para proteger los derechos sociales y ante la fragmentación de las formaciones de izquierda: "Todo al rojo", ha reclamado.

En un mitin de precampaña en Valladolid, junto a los ministros Óscar Puente y Ana Redondo --primero y segundo de la lista al Congreso en esta circunscripción-- ha apelado a la participación en las elecciones generales del 29 de noviembre en las que, dice, habrá que elegir entre dos modelos de sociedad, "uno que protege y otro que deja a la gente a la intemperie".

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"Todo al rojo para tener el mejor resultado, la mayor mayoría parlamentaria y seguir gobernando otros cuatro años más", ha manifestado Sánchez ante un auditorio lleno en la cúpula del milenio, escenario habitual de los actos del PSOE en Valladolid. "Porque de esto van estas elecciones, habrá muchas siglas, pero solamente hay dos modelos de sociedad", ha recalcado.

Por el contrario, ha alertado, PP y Vox quieren "tocar las pensiones, las bajas laborales" y también "el derecho de las mujeres a abortar" así como el "salario mínimo interprofesional".

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Sánchez se ha mostrado satisfecho con "el ánimo y el espíritu" que están mostrando los socialistas en esta precampaña en la que asegura, están "movilizando" a la gente mientras que la derecha tiene "miedo" y cada vez "insulta y miente más". "Hasta la propia derecha cree que va a ganar el PSOE y que vamos a seguir gobernando", ha apuntado.

Desde el público respondían con gritos de ánimo a su esposa Begoña Gómez, que le acompañó en el mitin del pasado sábado en Fuenlabrada y a la que dedicó gestos y palabras de cariño desde la tribuna. Sánchez los ha agradecido llevándose la mano al corazón.

(Seguirá ampliación)

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