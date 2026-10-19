Profesores de Madrid en huelga condenan las cargas policiales y exigen que se investiguen

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Madrid, 19 oct (EFE).- El comité de huelga de la educación pública madrileña y los colectivos que apoyan esta protesta han condenado "enérgicamente" las cargas policiales contra el profesorado de este lunes y han exigido a la Delegación del Gobierno que investigue estos hechos, depure las responsabilidades y garantice que no vuelvan a repetirse.

Además, ha exigido a la consejera de Educación madrileña, Mercedes Zarzalejo, que reconozca al comité de huelga como interlocutor legítimo y convoque de manera inmediata una reunión de negociación sobre la tabla reivindicativa.

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"La responsabilidad de dar ese paso corresponde al Gobierno regional. Seguimos dispuestos a negociar. Consejera, estamos esperando su respuesta", ha señalado en un comunicado.

El comité de huelga ha manifestado su solidaridad con los manifestantes que se han concretado este lunes, en su cuarta jornada de huelga indefinida, frente a la Cámara de Comercio de Madrid y han rodeado la puerta a la espera de que saliera la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo que ha provocado cargas policiales contra ellos.

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Ha denunciado la "desproporción" de estas intervenciones de los agentes y han considerado que la respuesta a sus legítimas reivindicaciones "no puede ser la confrontación ni el intento de desacreditar una movilización ampliamente respaldada".

Además, según el comité de huelga, resulta "especialmente grave" que se pretenda proyectar una imagen de violencia sobre un colectivo que está ejerciendo pacíficamente sus derechos fundamentales, y asegura que los profesionales que secundan la huelga "no van contra nadie", sino que están defendiendo la educación pública.

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Los profesores han asegurado que no pretenden prolongar esta huelga, sino que quieren que deje de ser necesaria, lo que "solo será posible con una negociación real, compromisos concretos y acuerdos que respondan a las necesidades de la educación pública madrileña". EFE