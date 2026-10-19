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PNV critica el "oportunismo político" con la vivienda, usada "por unos y por otros para no llegar a acuerdos"

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La portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Guipúzcoa para las próximas elecciones generales, Maribel Vaquero, ha lamentado el "oportunismo político" ante el problema de vivienda, y cree que "se podrían haber aprobado más cosas pero no ha sido así porque se ha usado por unos y por otros para no llegar a acuerdos". Asimismo, ha dicho no entender por qué el PP "saca el tema" de las pensiones con una "forma de campaña" que ve "contraproducente", y ha advertido de que, si pretende dar "un paso atrás", su partido le va a "hacer frente".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Vaquero ha defendido que, frente al "mucho ruido" que hay en la política estatal, el objetivo de su partido es continuar trabajando para que haya "diálogo" con el fin de impulsar "propuestas que solucionen la vida de las personas" que no se consiguen "detrás de una pancarta, detrás de los tuits".

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Además, ha reivindicado que el PNV, que ya en 2023 el PNV "impidió que gobernara Vox con el Partido Popular", es "una garantía frente a esa ultraderecha y esa evolución democrática". Según ha advertido, una mayoría de PP y Vox supone "un riesgo" para el autogobierno vasco, ante el que hay que defender con "seriedad" a Euskadi.

Maribel Vaquero ha apuntado que Vox, a quien no considera "un partido político democrático", asume en sus pactos con el PP "las carteras justo más preocupantes o allí donde puede hacer más daño en derechos y logros que se han conseguido democráticamente". Por lo tanto, ha subrayado, "sí es un riesgo y un riesgo para la involución democrática".

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"Con Vox, ni a heredar. Tenemos que hacerle frente, pero hacerle frente desde una manera serena y templada y explicándole a la gente qué propuestas tenemos más allá de pertenecer a un bloque o pertenecer a otro bloque", ha apelado.

Por otro lado, ha aludido a los Decretos que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando, asegurado que su partido va a "intentar negociar" y será "insistente hasta el último momento" pero considera que "es peligroso legislar de esta manera".

"Es verdad que no ha habido desde el inicio de la legislatura una mayoría suficiente para llegar a acuerdos, pero que los gobiernos se acostumbren a legislar en base a decretos leyes es muy peligroso, porque al fin y al cabo, en un proyecto de ley hay un proceso, tienes posibilidades de incorporar enmiendas y, en un decreto ley, lo que tienes es algo que ha aprobado el Consejo de Ministros, que has podido negociar mejor o peor antes de que vaya al Consejo de Ministros, pero luego no le puedes hacer ninguna modificación. Entonces, ¿el parlamentarismo dónde queda?", ha señalado.

Respecto a aprobados en materia de vivienda que ahora se llevarán a la Diputación Permanente del Congreso, ha reiterado su posición "muy crítica" con las formas y su intención de apoyar el relativo a la Función Social de la vivienda, que incorpora mejoras planteadas por el PNV y cuyas medidas, ha precisado, no va a "solucionar" el problema de acceso a la vivienda porque "también habrá que constrir más".

La diputada jeltzale ha lamentado el "oportunismo político" que percibe respecto al problema de vivienda. Así, ha señalado que se ha producido "un encontronazo total" desde el inicio de la legislatura en esta materia, en la que "se podrían haber aprobado más cosas y no ha sido así por el tema de bloques, por un oportunismo político, porque se ha usado por unos y por otros la vivienda para no llegar a acuerdos, en lugar de propiciarlos".

HUELGA GENERAL

Respecto a la convocatoria de huelga para el próximo día 11 de noviembre, ha asegurado que "respeta completamente" el derecho a la huelga, si bien ha señalado que "a veces hay otros intereses políticos que se cruzan en unas convocatorias de huelga general".

Así, ha cuestionado "el objetivo qué es: hacer una huelga por la vivienda o una huelga en contra del Gobierno Vasco" y ha apuntado si, después de la convocatoria, se va a "hacer más vivienda". "Igual lo que tenemos que hacer es ponernos todos a trabajar todos los días para poder llegar a acuerdos para que haya más vivienda", ha apelado.

Por otro lado, ha aludido a las declaraciones de dirigentes del PP en materia de pensiones, afirmando que no entiende "esta forma de campaña" que ve "completamente contraproducente".

Según ha indicado, no comprende "por qué saca este tema el PP cuando en el Pacto de Toledo está contemplado la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC", pero, en todo caso, el PNV no va a permitir que "las pensiones no se ravaloricen y que no sean unas pensiones dignas y adecuadas al momento en el que se vive y a la inflación".

En esta línea, ha sostenido que "hay que asegurar y dar tranquilidad" y ha subrayado que, si el PP "quisiera dar un paso atrás", el Partido Nacionalista Vasco le va a "hacer frente a eso".

COMPENTENCIAS

La portavoz del PNV en el Congreso ve "difícil", en el "poco espacio que queda de tiempo" hasta las elecciones del día 29 de noviembre, "seguir ahondando más en temas de autogobierno" con el Ejecutivo, al que considera le ha faltado "un poco de voluntad política" en los traspasos de competencias que han quedado pendientes.

"Cuando se aprieta y cuando tienen necesidades, es cuando demuestran que el autogobierno se puede desarrollar y, cuando no se les aprieta, no", ha lamentado Vaquero, que ha subrayado que el PNV es "el único partido político vasco que aprieta en Madrid".

Por lo que respecta a las conversaciones para un nuevo estatus entre PNV, PSE-EE y EH Bildu, ha indicado que "los partidos lo que tienen que hacer es trabajar y seguir trabajando para que Euskadi tenga un nuevo estatus, otro tipo de relación con el Estado". Así, ha indicado que "se está en ello" y, aunque la convocatoria electoral "genera un periodo de impasse, los acuerdos ahí están y se retomarán cuando termine".

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EuropaPress

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