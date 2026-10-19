Pimec entrará por primera vez en el Consejo Económico y Social (CES) con Ferran Bel

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Barcelona, 19 oct (EFE).- La patronal catalana Pimec entrará por primera vez en el Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, con su delegado permanente en Madrid, Ferran Bel.

Fuentes de la patronal de pequeñas y medianas empresas han explicado a EFE que han designado a Bel, exsenador y exdiputado del PDeCAT en el Congreso, después de que el Ministerio de Trabajo pusiera en marcha este mismo lunes el procedimiento para sustituir a los consejeros con el mandato vencido.

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El proceso se ha puesto en marcha para actualizar la composición del CES y "garantizar la representación de las organizaciones más representativas del ámbito estatal y autonómico", lo que supone dar entrada a patronales territoriales, algo a lo que se opone la CEOE, que ha acusado al Gobierno de invadir de forma ilegítima sus competencias.

Trabajo ha comunicado a la CEOE que tiene que designar a 18 consejeros del CES, ya que dos de los que hasta ahora le correspondían han sido cedidos a la patronal catalana Pimec y a la balear Pimeb.

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Fuentes sindicales han explicado a EFE que el Ministerio de Trabajo emitió la semana pasada las cartas a las diferentes organizaciones que conforman el CES para que designen a los miembros que les corresponden.

En total son 61 miembros (60 consejeros más la Presidencia), de los que 20 son para organizaciones sindicales, 20 para organizaciones empresariales y 20 para expertos y organizaciones profesionales agrarias, pesqueras, de consumidores y de la economía social.

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Al igual que del grupo de consejeros que corresponden a las organizaciones sindicales salen dos puestos para el sindicato vasco ELA y el gallego CIG, ahora del grupo de las organizaciones patronales se destinarán dos a patronales territoriales.

El Gobierno ha venido defendiendo la entrada de Pimec en este y otros órganos consultivos (como la comisión nacional de convenios colectivos) en virtud de lo establecido en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho de las organizaciones más representativas de ámbito autonómico a participar en el diálogo social de ámbito estatal.

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Responde asimismo al compromiso político alcanzado con Junts, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió en varias ocasiones en sede parlamentaria antes de que la formación independentista rompiera su pacto de investidura con el Gobierno hace justo un año. EFE