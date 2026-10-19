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Madrid, 19 oct (EFE).- El presidente del Gobierno Pedro Sánchez visitará este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con alcaldes de municipios afectados por la dana.

Según ha informado la Presidencia del Gobierno, Sánchez realizará la visita acompañado de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

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La visita, que se producirá a las 12:30, concluirá con una declaración institucional ante los medios de comunicación. EFE