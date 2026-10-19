Pedro Sánchez protagonizará este miércoles un acto en Burgos

11/10/2026 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), durante un acto de precampaña del PSOE, en La Térmica Cultural de Ponferrada, a 11 de octubre de 2026, en Ponferrada, León, Castilla y León (España). El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arrancado este fin de semana la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con dos actos, el sábado en Dos Hermanas (Sevilla) y hoy en Ponferrada (León), en la Térmica Cultural de la Fundación de la Energía. POLITICA Carlos Castro - Europa Press

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, protagonizará este miércoles, 21 de octubre, un acto en el Fórum Evolución de Burgos en el marco de la precampaña electoral de cara a los comicios generales del 29 de noviembre.

Sánchez estará acompañado por la secretaria general del PSOE de Burgos y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la misma provincia, Esther Peña, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

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Se trata de la tercera visita de Sánchez a Castilla y León desde que se convocaron las elecciones, pues el líder socialista visitó Ponferrada (León) el pasado domingo 11 de octubre para un acto en La Térmica Cultural y recalará este lunes, día 19, en Valladolid para encabezar un acto en la Cúpula del Milenio.