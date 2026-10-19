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Patxi López culpa al "odio" fomentado por PP y Vox de caminar con "más tranquilidad" por el País Vasco que por Madrid

10/09/2025 September 10, 2025, Madrid, Spain: Patxi Lopez, Deputy and Spokesperson of the Socialist Party, seen at the Spanish Congress of Deputies during the plenary session. POLITICA Alberto Gardin / Zuma Press / Europa Press
10/09/2025 September 10, 2025, Madrid, Spain: Patxi Lopez, Deputy and Spokesperson of the Socialist Party, seen at the Spanish Congress of Deputies during the plenary session. POLITICA Alberto Gardin / Zuma Press / Europa Press
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El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha asegurado que camina "con más tranquilidad" por "las calles de Euskadi" que "por las de "Madrid" porque en la capital "se ha alimentado demasiado con odio", "con rabia" y "con frustración a mucha gente", en referencia a los discursos del Partido Popular y Vox.

"Y eso se traduce en gente que te insulta por las calles, que te chilla", ha relatado este lunes López en una entrevista en 'La noche en 24h', recogida por Europa Press, en una programación sobre el final de ETA en la que se le ha preguntado si el País Vasco ha cambiado en los 15 años transcurridos desde el final de la banda terrorista.

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En este sentido, ha insistido en que en Euskadi le "pasa lo contrario" que en Madrid. "Me encuentro con mucha gente que me anima, que me acompaña, a veces que me abraza", ha continuado, y ha culpado del ambiente a la dureza de los discursos parlamentarios.

"Lo que se dice en las tribunas no sale gratis", ha afirmado el portavoz parlamentario porque "se está haciendo muy mala pedagogía" en España por considerar "enemigo" al "adversario político". "Y al enemigo", ha precisado, "hay que acabar con él", por "tierra, por mar y por aire". "Y eso es lo que está consiguiendo la derecha y la extrema derecha con sus discursos en este país".

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Así, ha incidido en que él "solo" ha tenido "un enemigo", "que ha sido ETA". Y también ha apelado a la memoria y ha asumido que "algo estamos haciendo mal en este país" si "más de la mitad" de los jóvenes no saben "quién era Miguel Ángel Blanco". "Una sociedad sin memoria se puede construir de manera amoral o inmoral".

Por otro lado, ha insistido en que no le gusta que el grupo socialista tenga que pactar con EH Bildu, "pero yo quiero que las pensiones suban", se ha respondido. Y ha señalado al PP por no querer acordar dicha medida porque "lo proponía un gobierno socialista".

En este sentido, ha llamado a "superar las heridas personales para hacer política" al igual que se superó el "miedo" cuando se hacía "política en Euskadi". "Tienes que poner por encima de las heridas personales el bien común", ha rematado.

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