Orriols cree que Junts intenta "plagiar en parte" el discurso de Alianza Catalana (AC) pero sin credibilidad

Guardar

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha afirmado este lunes que Junts intenta "plagiar en parte" el discurso de AC porque considera que su partido ha conseguido calar en la población y en la opinión pública, aunque ha asegurado que los posconvergentes lo hacen con una credibilidad que a su juicio es de cero.

"Han formado parte de gobiernos, han tenido incidencia en otros gobiernos y nunca han aplicado las políticas que ahora defienden", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, en donde ha atribuido los movimientos de Junts a que las encuestas no les son favorables.

PUBLICIDAD

Ha ejemplificado su argumento en la inmigración, ya que asegura que en el pasado miembros de Junts defendían el cierre de los centros de internamientos de extranjeros (CIE) y la regularización masiva de inmigrantes y ahora piden limitarla: "Eso no lo decían cuando AC no aparecía en las encuestas"

Orriols también ha señalado que el hecho de que Junts se haya mantenido "en la ambigüedad para captar el máximo posible de electores" ya no funciona en una sociedad polarizada.

PUBLICIDAD

ELECCIONES

Ha defendido que AC no se presente a las elecciones generales del 29 de noviembre: "No somos españoles. No hemos venido a condicionar la política de los españoles y de la misma manera que no participamos en las elecciones italianas o alemanas".

PUBLICIDAD

Ha sostenido que "cualquier gobierno de Madrid atenta directamente con los derechos e intereses de los catalanes independientemente de las siglas".

VIVIENDA

Preguntada por la crisis en la vivienda, Orriols ha achacado la situación a la "mala" planificación demográfica que se ha hecho y apunta que lo que califica de inmigración masiva y sobrepoblación ha condicionado todos los ámbitos de Catalunya.

PUBLICIDAD

Ha propuesto una moratoria en inmigración para limitar la entrada de migrantes y ha criticado el intervencionismo y que no se haya priorizado la rehabilitación de los barrios viejos de las ciudades.

PENSIONES, EDUCACIÓN Y SALUD

Sobre el sistema de pensiones, lo ha calificado de "estafa piramidal" y ha recomendado adaptar el sistema a modelos europeos que comparten una rama pública y otra de privada porque considera que permite un nivel de vida más alto durante el proceso de cotización.

PUBLICIDAD

Respecto a la educación, piensa que las huelgas de docentes responden a un conflicto laboral aunque ha pedido aprovechar la ocasión para introducir en el debate la escuela inclusiva.

En cuanto a la salud, pide un modelo de pago: "No puede ser que haya turismo sanitario. El sistema se ha colapsado y las listas de espera son la evidencia más fehaciente y perjudica a los que sí contribuyen".

PUBLICIDAD