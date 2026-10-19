Muere de un infarto un hombre en un cámping de Oliva tras las inundaciones de la dana

València, 19 oct (EFE).- Un hombre de 64 años ha fallecido a causa de un infarto en un cámping de la localidad valenciana de Oliva, que esta madrugada ha sufrido graves inundaciones tras las lluvias torrenciales que ha dejado la dana Adam, han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno. EFE

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