Martín Satriano (Getafe) suma su segundo gol y Álvaro García (Rayo), el tercero

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Madrid, 19 oct (EFE).- El jugador uruguayo del Getafe Martín Satriano firmó este lunes su segundo gol en esta temporada, que supuso el empate del equipo azulón ante el Rayo Vallecano (1-1) en el encuentro correspondiente que cerró la novena jornada de La Liga EA Sports.

Por su parte, el jugador del Rayo Vallecano Álvaro García anotó el primero del partido para los de Vallecas, y sumó su tercer tanto en esta temporada.

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El jugador brasileño del Barcelona, Raphinha sigue liderando la clasificación con 12 goles y a tres, el jugador francés del Real Madrid, Kylian Mbappé.

-- Clasificación tras la novena jornada:

Con 12 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 9 goles: Kylian Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid)

Con 8 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

Con 7 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna); Yassir Zabiri (MAR) (Racing); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

Con 6 goles: Roberto Fernández (Espanyol).

Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); y Fer Niño (Elche).

Con 4 goles: Fermín López (Barcelona).

Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Jonathan David (CAN) y Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético de Madrid); Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Roger Brugué e Iván Romero (Levante); Adrián Niño (Málaga); Álvaro García (Rayo Vallecano); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad); y Pape Gueye (1p) (SEN) (Villarreal).

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Con 2 goles: Robert Navarro (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG) y Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL), Rodrigo Riquelme, Isco (1p) (Betis); Pablo Durán y Ferrán Jutglá (Celta); Martín Satriano (URU) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela' (Levante); Pablo García (Racing de Santander); Arda Güler (TUR), Yan Diomande (CIV) y Carlos Espí (Real Madrid); Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson (ISL) y Gonçalo Guedes (POR) (Real Sociedad); Miguel Sierra e Isaac Romero (Sevilla); Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro, Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Ville Koski (FIN), Hugo Novoa, Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Aitor Paredes, Alex Berenguer (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG) y Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Anthony Gordon (ING), Eric García, Rodrigo Hernández, Dani Olmo y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Valentín Gómez (ARG), Pablo García, Marc Bartra y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p) Miguel Román, Javi Rodríguez y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz, Nsongo Bil (CMR), Mario Soriano y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Germán Valera y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala y Bryan Zaragoza (Espanyol); Ramón Terrats, Iván Azón y Enes Unal (TUR) (Getafe); Enzo Bardeli (FRA), Jon Ander Olasagasti, Dani Requena y Ifeanyi Ndukwe (AUT) (Levante); Carlos Dotor, Pablo Martínez y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja, Osambela y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Sergio Canales, Maguette Gueye (SEN), Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Adriá Pedrosa y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE) y Álvaro Carreras (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Carlos Soler (1p), Jon Martín, Arsen Zakharyan (RUS) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Manu Bueno, Juan Iglesias, Robbie Ure (ESC) y Felix Correia (POR) (Sevilla); Umar Sadiq (NIG), David Otorbi, Aaron Mayol y Luis Rioja (Valencia); y Ayoze Pérez (Villarreal).

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En propia puerta: Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Ante Budimir (CRO) (Osasuna, contra el Betis); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia); Dani Raba, Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); y Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo). EFE