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Los auxiliares de conversación extranjeros tocan fondo este curso: 5.500 menos en 5 años

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Ruth del Moral

Madrid, 19 oct (EFE).- El número de auxiliares extranjeros de conversación -en su mayoría estudiantes o recién titulados- que el Ministerio de Educación convoca para practicar idiomas en los colegios públicos y dar a conocer otras culturas ha caído en los últimos cinco años y son 5.551 menos.

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El próximo 1 de noviembre empezarán a incorporarse a las aulas cerca de 1.635 auxiliares de conversación del programa del Ministerio de Educación: jóvenes que no pueden ser contratados y reciben una ayuda o beca que va entre los 800 y 1.000 euros mensuales por entre 14 y 16 horas semanales.

Su misión hasta el 31 de mayo será no solo conversar en su lengua sino también transmitir otras culturas y realidades sociales.

Sin embargo, el número de auxiliares de este programa, que se dividen en cupos -los que financia el Ministerio y los que financian las comunidades autónomas-, ha ido disminuyendo desde el curso 2022-2023, al pasar de 7.187 a cerca de 1.635 en este curso.

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De este total, 945 han sido financiados por nueve comunidades y 692 por la Administración Central.

Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia no se han adherido este año al programa del Ministerio por miedo a posibles multas de la Inspección de Trabajo, como las impuestas a la Comunidad Valenciana (19 millones), a la andaluza (5 millones) o a la gallega (3,5 millones), al señalar que estos estudiantes extranjeros tenían una relación laboral, que está prohibida.

"La convocatoria del programa que realiza el Ministerio está redactada en los mismos términos que el curso pasado", señalan a EFE fuentes de la consejería de Murcia que indican que reorientarán los fondos europeos que se venían destinando a este programa hacia otras actividades de inmersión lingüística del alumnado.

Madrid o Galicia, han decidido sacar convocatorias propias: Madrid ha licitado plazas para más de 1.460 auxiliares de conversación de inglés, francés, alemán e italiano y la consellería gallega prevé su programa "a comienzos del segundo trimestre".

"El perfil del auxiliar de conversación depende mucho de cómo se plantee la licitación", señala a EFE Rafael Rivas, director comercial de INTERWAY, empresa adjudicataria para auxiliares de conversación en cursos pasados.

 Afirma que muchas licitaciones no son atractivas por el coste que supone a las empresas el proceso y que "no se cubre pagando 21 euros a la hora". Recalca que se debe poner en valor la calidad del servicio que se va a ofrecer y añade que los requisitos que piden algunas comunidades son mínimos: "A veces ni titulación y pueden no ser nativos y ser angloparlantes con un C1".

"Un perfil más fuerte es el que convocaba la Generalitat Valenciana, que solicitaba titulación universitaria, que la mitad fueran angloparlantes y la otra mitad tuviera un C1 con un mínimo de experiencia de clases en inglés durante dos años en los últimos cinco", explica.

Algunos de los requisitos de la convocatoria del Ministerio de Educación son: tener título universitario o ser estudiante como mínimo de segundo curso, ser menor de 45 años antes de 2027, estar conforme con las condiciones del programa, presentar una carta de motivación y de recomendación y tener niveles C2 para los candidatos de Bulgaria, China, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Noruega, Polonia, Países Bajos, República Checa, Singapur, Suecia, Marruecos y Túnez.

Castilla y León, Cataluña y País Vasco, son las comunidades con mayor número de auxiliares.

Según los datos aportados por las delegaciones de EFE, en Castilla y León habrá este curso 260 plazas; en Cataluña 225 -75 más que el curso pasado-, y en el País Vasco 222 auxiliares.

Los auxiliares ingleses, franceses y portugueses ocupan casi todas las plazas en España pero los de alemán o italiano, no.

De las 65 plazas de alemán del programa del Ministerio, de momento solo se han cubierto 42, y de las 17 de italiano, solo se han aceptado 9 hasta la fecha.

Para este curso el Ministerio de Educación ha ofertado más de 1.400 plazas de inglés y alrededor de 223 de francés.

El Language Assistants Programme del British Council funciona en España desde 1936 y mientras la institución británica gestiona las candidaturas, España hace la distribución por territorios: se presentan unos 1.300 candidatos y este curso participarán 200 gestionados por el British.

"España sigue siendo el destino más popular entre los candidatos británicos, tanto por la experiencia educativa como por la posibilidad de mejorar el español y conocer el país desde dentro", explican fuentes de esta entidad a EFE.

France Education International es la agencia que selecciona los candidatos franceses, bajo la supervisión del Ministerio francés de Educación, señala a EFE Damien Guyard, agregado de cooperación educativa y trabajo de la Embajada de Francia en España.

"Muchos quieren ser futuros profesores de español en Francia y la mayoría quiere ir a Cataluña, Valencia y Andalucía", añade tras reconocer que este curso solo han ofrecido 133 puestos frente a los 300 del 2025. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios:  8014325253, 8023025803)

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