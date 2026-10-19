Espana agencias

Lola F. Ochoa: Hay deportistas que callan dificultades psicológicas por miedo al banquillo

Guardar

Alfonso Arce

Santander, 19 oct (EFE).- La presidenta de la Fundación Blanca Fernández Ochoa de Apoyo al Deportista, Lola Fernández Ochoa, advierte de que los deportistas necesitan espacios seguros en los que hablar de sus dificultades psicológicas, porque "muchas veces no cuentan lo que les pasa por miedo a que les dejen en el banquillo".

PUBLICIDAD

El documental 'Laberinto' pone el foco en los trastornos de la conducta alimentaria en el deporte de élite y en la necesidad de detectar estas enfermedades a tiempo, un objetivo para el que la presidenta de la Fundación Blanca Fernández Ochoa de Apoyo al Deportista reclama más formación para los entrenadores, además de psicólogos clínicos independientes en clubes y federaciones.

En una entrevista con EFE previa al estreno del documental en el Palacio de Exposiciones de Santander, Fernández Ochoa avisa de que los deportistas necesitan espacios seguros en los que hablar de sus problemas sin miedo a que reconocer una dificultad psicológica perjudique su carrera.

PUBLICIDAD

"Tiene que haber psicólogos clínicos y que no den cuenta a las federaciones, porque muchas veces los deportistas no cuentan lo que les pasa por miedo a que luego les dejen en el banquillo", señala quien también fue esquiadora olímpica.

'Laberinto' es el segundo documental que impulsa la fundación y nace a partir de la historia de la corredora de montaña Anna Guiradó, que desarrolla una anorexia severa en su intento de mejorar sus marcas y competir mejor.

Esta producción busca denunciar las prácticas perjudiciales relacionadas con la alimentación en el deporte de élite y, como explica la presidenta de la fundación, "también llegar a la sociedad".

Fernández Ochoa explica que la joven Guiradó contactó con la línea de atención permanente de la fundación y que, cuando la visitó en un hospital de Barcelona, le transmitió su deseo de contar lo ocurrido para evitar que otras personas puedan atravesar una situación similar.

La cinta reúne también testimonios de deportistas como Ilia Topuria, Paula Leitón, Tania Lamarca o Rafael Lozano para mostrar las dificultades relacionadas con la alimentación, el peso y la imagen corporal en distintas disciplinas.

Fernández Ochoa advierte de que no todos los entrenadores y monitores cuentan con la preparación necesaria para identificar estos problemas, aunque reconoce que hay profesionales bien formados y comprometidos con la salud de sus deportistas.

A su juicio, la detección resulta especialmente complicada porque quienes sufren un trastorno alimentario pueden aprender a ocultar sus síntomas, por lo que considera importante formar a técnicos, profesores y familias para reconocer los cambios de comportamiento.

Entre las señales de alerta menciona la obsesión por las calorías, la eliminación de grupos de alimentos, el ejercicio compulsivo para compensar lo que se come y el uso de ropa holgada para disimular cambios físicos.

"Empiezan a jugar con la comida, empiezan a apartar determinados alimentos, dejan de comer hidratos o empiezan a obsesionarse con el ejercicio, porque como han comido hacen el doble, se van al gimnasio y se meten unas palizas tremendas", detalla.

La fundación nace dos años después de la muerte por suicidio de la hermana de Lola, Blanca Fernández Ochoa, quien fue la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España, una pérdida que dio lugar a que se implicara en la atención psicológica a los deportistas.

Desde entonces, la entidad ofrece apoyo a atletas y organiza actividades de sensibilización sobre salud mental, además de insistir en la necesidad de preparar la retirada mientras la carrera deportiva sigue activa.

Fernández Ochoa recuerda que dejar la competición puede convertirse en una etapa difícil para quienes han dedicado buena parte de su vida al deporte y considera importante encontrar nuevas metas e intereses.

También lamenta que persista el estigma en torno a la salud mental, especialmente en un ambiente en el que se asocia la fortaleza con "no mostrar tus debilidades".

"Pedir ayuda no te hace ser menos valiente, sino al contrario", concluye. EFE

aas/ppc/og

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo | Óscar Puente mete la DANA en campaña: “Otra evidencia que niegan los mismos que ven el sistema de pensiones quebrado”

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Óscar Puente mete la DANA en campaña: “Otra evidencia que niegan los mismos que ven el sistema de pensiones quebrado”

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: seis nombres para competir con ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

Pablo Motos recibirá entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre a un presentador, un cómico, dos actrices y dos periodistas en el programa de Antena 3

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: seis nombres para competir con ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

Precio del oro en España hoy lunes 19 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España hoy lunes 19 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en el plató de ‘Supervivientes: All Stars’: “Yo venía con el corazón roto y tú me lo arreglaste”

El ganador de la segunda edición de ‘Supervivientes: All Stars’ ha querido declararle su amor a su pareja en el plató del concurso que vio nacer la relación

Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en el plató de ‘Supervivientes: All Stars’: “Yo venía con el corazón roto y tú me lo arreglaste”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Óscar Puente mete la DANA en campaña: “Otra evidencia que niegan los mismos que ven el sistema de pensiones quebrado”

Elecciones generales 29-N, en directo | Óscar Puente mete la DANA en campaña: “Otra evidencia que niegan los mismos que ven el sistema de pensiones quebrado”

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

El Gobierno de Ayuso seguirá externalizando toda la gestión de la empresa pública Agencia de Vivienda Social: afirma que no cuenta con los medios suficientes para hacer el trabajo

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Girona y 3.500 en Lleida

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”