Lola F. Ochoa: Hay deportistas que callan dificultades psicológicas por miedo al banquillo

Guardar

Alfonso Arce

Santander, 19 oct (EFE).- La presidenta de la Fundación Blanca Fernández Ochoa de Apoyo al Deportista, Lola Fernández Ochoa, advierte de que los deportistas necesitan espacios seguros en los que hablar de sus dificultades psicológicas, porque "muchas veces no cuentan lo que les pasa por miedo a que les dejen en el banquillo".

PUBLICIDAD

El documental 'Laberinto' pone el foco en los trastornos de la conducta alimentaria en el deporte de élite y en la necesidad de detectar estas enfermedades a tiempo, un objetivo para el que la presidenta de la Fundación Blanca Fernández Ochoa de Apoyo al Deportista reclama más formación para los entrenadores, además de psicólogos clínicos independientes en clubes y federaciones.

En una entrevista con EFE previa al estreno del documental en el Palacio de Exposiciones de Santander, Fernández Ochoa avisa de que los deportistas necesitan espacios seguros en los que hablar de sus problemas sin miedo a que reconocer una dificultad psicológica perjudique su carrera.

PUBLICIDAD

"Tiene que haber psicólogos clínicos y que no den cuenta a las federaciones, porque muchas veces los deportistas no cuentan lo que les pasa por miedo a que luego les dejen en el banquillo", señala quien también fue esquiadora olímpica.

'Laberinto' es el segundo documental que impulsa la fundación y nace a partir de la historia de la corredora de montaña Anna Guiradó, que desarrolla una anorexia severa en su intento de mejorar sus marcas y competir mejor.

PUBLICIDAD

Esta producción busca denunciar las prácticas perjudiciales relacionadas con la alimentación en el deporte de élite y, como explica la presidenta de la fundación, "también llegar a la sociedad".

Fernández Ochoa explica que la joven Guiradó contactó con la línea de atención permanente de la fundación y que, cuando la visitó en un hospital de Barcelona, le transmitió su deseo de contar lo ocurrido para evitar que otras personas puedan atravesar una situación similar.

PUBLICIDAD

La cinta reúne también testimonios de deportistas como Ilia Topuria, Paula Leitón, Tania Lamarca o Rafael Lozano para mostrar las dificultades relacionadas con la alimentación, el peso y la imagen corporal en distintas disciplinas.

Fernández Ochoa advierte de que no todos los entrenadores y monitores cuentan con la preparación necesaria para identificar estos problemas, aunque reconoce que hay profesionales bien formados y comprometidos con la salud de sus deportistas.

PUBLICIDAD

A su juicio, la detección resulta especialmente complicada porque quienes sufren un trastorno alimentario pueden aprender a ocultar sus síntomas, por lo que considera importante formar a técnicos, profesores y familias para reconocer los cambios de comportamiento.

Entre las señales de alerta menciona la obsesión por las calorías, la eliminación de grupos de alimentos, el ejercicio compulsivo para compensar lo que se come y el uso de ropa holgada para disimular cambios físicos.

PUBLICIDAD

"Empiezan a jugar con la comida, empiezan a apartar determinados alimentos, dejan de comer hidratos o empiezan a obsesionarse con el ejercicio, porque como han comido hacen el doble, se van al gimnasio y se meten unas palizas tremendas", detalla.

La fundación nace dos años después de la muerte por suicidio de la hermana de Lola, Blanca Fernández Ochoa, quien fue la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España, una pérdida que dio lugar a que se implicara en la atención psicológica a los deportistas.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la entidad ofrece apoyo a atletas y organiza actividades de sensibilización sobre salud mental, además de insistir en la necesidad de preparar la retirada mientras la carrera deportiva sigue activa.

Fernández Ochoa recuerda que dejar la competición puede convertirse en una etapa difícil para quienes han dedicado buena parte de su vida al deporte y considera importante encontrar nuevas metas e intereses.

PUBLICIDAD

También lamenta que persista el estigma en torno a la salud mental, especialmente en un ambiente en el que se asocia la fortaleza con "no mostrar tus debilidades".

"Pedir ayuda no te hace ser menos valiente, sino al contrario", concluye. EFE

aas/ppc/og

(Foto) (Vídeo)