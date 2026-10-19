'La vida en el límite. Ser ucraniano hoy': un aviso sobre la fragilidad de la democracia

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Barcelona, 19 oct (EFE).- Filósofos de formación, profesores universitarios y padres de tres hijas, los ucranianos Tetyana Ogárkova y Volodímir Yermólenko han escrito a cuatro manos 'La vida en el límite. Ser ucraniano hoy', donde relatan cómo se vive la guerra en su país y advierten de que lo que está en juego es el concepto de democracia a nivel mundial.

En un encuentro con periodistas en el CCCB, tras participar en la Bienal del Pensamiento de Barcelona, Ogárkova y Yermólenko han remarcado este lunes que la guerra que inició Rusia en febrero de 2022 "no es solo un problema de Ucrania. Se trata de la protección y la defensa de la democracia, es cómo queremos vivir esta vida".

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Publicado en castellano por Libros del Asteroide, en este título ambos explican cómo desde la "invasión rusa a gran escala" se han convertido en "viajeros infatigables", adentrándose en más de una sesentena de ocasiones por los límites del frente de batalla y cuentan cómo ha sido el contacto que han tenido con soldados, a los que han llevado diferentes productos, pero también con población civil.

Se trata de una suerte de "reportaje filosófico", puesto que, advierten, no son periodistas; un viaje en el "espacio y el tiempo" para reflexionar sobre la realidad, sobre la paz y sobre la guerra en pleno siglo XXI.

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Creen que, como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia (porque "todos los dictadores y tiranos piensan de la misma manera"), Rusia entró en guerra con Ucrania porque para Putin "no entraba en su realidad que fuéramos independientes y, entonces cambió la realidad y ahora aniquila sin piedad".

Para Tetyana Ogárkova, sin embargo, el problema no se circunscribe a su país, sino que, viendo como actúan Putin, Donald Trump y Xi Jinping, es un "síntoma de un nuevo imperialismo", de que "hay unas nuevas formas de juego, y ello significa que los europeos, junto con Canadá o Australia, deben "adaptarse, tienen que reflexionar sobre cómo podemos conservar la democracia".

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Preguntados sobre qué es ser ucraniano hoy, tras estos años de guerra, Ogárkova ha subrayado que no se puede pensar que sean "inquebrantables, que sean de hierro".

"Somos igual que vosotros, como los catalanes, como los españoles, como los franceses. Nos cansamos de la misma manera. Esta resistencia no es eterna, para que dure necesitamos apoyo, ayuda. Es una guerra asimétrica. No solo un problema de Ucrania", ha insistido.

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Por su parte, Volodímir Yermólenko ha apuntado que ser ucraniano hoy es "valorar la vida a pesar de la muerte".

"Es vivir la vida, es tener fe en nosotros mismos y en el futuro, en un mundo en el que falta mucha fe. Ucrania sí la tiene y valora cada día que pasa. Ser ucraniano hoy es amar a pesar del dolor, vivir a pesar de la muerte y creer en lo imposible", ha descrito.

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Preocupados por el auge de la extrema derecha en todos los países de Europa, los dos escritores tampoco esconden que intentar existir con una suerte de vida normal, que incluya un café en una terraza o una sesión de manicura, es una "forma de resistencia".

"Una persona no puede vivir continuamente en el horror, con miedos, con desilusión y cada uno intentamos encontrar la forma para aguantar y mantenernos. Debemos conservar esta vida civil, porque lo que quiere el enemigo es que dejemos de hacerlo", ha comentado Ogárkova.

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Agradecidos por la ayuda de la Unión Europea, han reiterado que a Rusia "no le interesa tanto Ucrania, sino encontrar la disrupción en Europa, reorganizar el espacio europeo, poner a prueba la solidaridad de los países europeos". EFE

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