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La lluvia torrencial en Oliva (Valencia) obliga a hacer rescates en helicóptero

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Valencia, 19 oct (EFE).- La lluvia que cae de forma torrencial desde las últimas horas en la comarca valenciana de la Safor, que acumula ya más de 500 litros por metro cuadrado, ha obligado a Emergencias de la Generalitat Valenciana a solicitar el helicóptero del Consorcio de Bomberos para operaciones de rescate en Oliva.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la intensidad de la lluvia es torrencial y solo en la última hora se han registrado 131.9 l/m² en la playa de Oliva.

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La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernané, acaba de escribir en X que actualmente el peligro es "extraordinario" en los ríos y barrancos de la Safor y la Marina, así como que se están produciendo "múltiples rescates".

Recuerda asimismo que efectivos del III batallón de la UME se dirigen a Oliva para actuar junto a los servicios de emergencias en los avisos de inundaciones en este municipio y en el cercano de Pego.

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"No os desplacéis, subid a las partes altas y seguid todas las recomendaciones de Emergencias" de la Generalitat, alerta Bernabé en su mensaje. EFE

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