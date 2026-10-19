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La inestabilidad continúa este martes, con lluvias fuertes en Baleares y Cataluña

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Madrid, 19 oct (EFE).- La inestabilidad se mantendrá este martes en el este peninsular y Baleares, con chubascos y tormentas que se prevén fuertes en el archipiélago balear y Cataluña, donde es probable que sean localmente muy fuertes, con acumulaciones significativas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el resto de la península habrá tiempo más estable, con intervalos nubosos en el oeste y Cantábrico y nubosos, y precipitaciones aisladas en zonas de Andalucía, centro peninsular y Cantábrico, con probables lluvias localmente fuertes en puntos de Jaén.

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Las precipitaciones irán remitiendo de sur a norte, salvo en el noroeste peninsular donde el acercamiento de un frente dejará cielos nubosos. Habrá bancos de niebla matinales en zonas de montaña y de ambas mesetas; nevará en zonas altas del Pirineo y habrá heladas débiles en montañas del extremo norte.

En Canarias se prevén cielos nubosos en las islas occidentales, con probables chubascos fuertes y persistentes en El Hierro, sin descartarse también en La Palma. En el resto de islas habrá intervalos nubosos. Pocos cambios en la temperatura y viento de flojo a moderado.

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Las temperaturas máximas descenderán en Baleares, Galicia y suroeste peninsular, y se prevén ascensos en el resto, que podrán ser notables en regiones de la fachada oriental peninsular e interior nordeste. Las mínimas descenderán de forma ligera a moderada en la península y Baleares.

Predominará el viento de componente oeste en la península, en general flojo con una tendencia a arreciar, especialmente en litorales e interior este, llegando a intervervalos fuertes en litorales del sureste y noroeste y estableciéndose la tramontana también fuerte en Ampurdán. Será moderado en Baleares.

- GALICIA: cielo nuboso y a cubierto, sin descartar lluvias débiles y algún chubasco ocasional en el litoral de A Coruña y Pontevedra. Temperaturas con pocos cambios, con descensos locales. Viento flojo variable, pudiendo ser moderado a fuerte en A Mariña y litoral de A Coruña.

- ASTURIAS: intervalos nubosos, más abundantes en el litoral, donde será probable algún chubasco disperso, tendiendo a nuboso o cubierto. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Heladas débiles en zonas altas. Viento flojo arreciando a fuerte en el litoral.

- CANTABRIA: intervalos nubosos, más abundantes en el litoral, con algún probable chubasco disperso, tendiendo a nuboso cubierto.  Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Heladas débiles en zonas altas.

En el interior viento flojo; en el litoral será moderado.

- PAÍS VASCO: intervalos nubosos matinales, con brumas, y poco nuboso en el resto, tendiendo a nuboso y cubierto. Probables chubascos o lluvia dispersa en el litoral de Guipúzcoa. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos, tendiendo a nuboso, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Probables precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado; máximas sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado en el noreste.

En el norte, heladas débiles en zonas de montaña. Viento variable, flojo con algún intervalo de moderado.

- NAVARRA: cielos nubosos con alguna precipitación débil en el este, con tendencia a intervalos de nubes y a nuboso o cubierto. Temperaturas mínimas con pocos cambios; y máximas en ligero ascenso. Viento flojo, con tendencia a variable.

- LA RIOJA: probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, principalmente en la sierra. Intervalos nubosos, con tendencia a nuboso. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ascenso. Viento variable, flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos en el Pirineo y el sistema Ibérico, sin descartar en el resto de manera aislada que irán remitiendo. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas en ascenso notable. Heladas débiles en zonas altas. Viento flojo a moderado.

- CATALUÑA: cielo muy nuboso, con chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta, especialmente en el nordeste, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas en ascenso, localmente notable en el sur de Lleida y Tarragona.

Heladas débiles en zonas altas del Pirineo occidental. En el extremo nordeste y Tarragona, viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes; en el resto, viento flojo a moderado.

- EXTREMADURA: probables brumas y bancos de niebla matinales. Intervalos nubosos, con predominio de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: probables brumas y nieblas matinales en zonas elevadas de la Sierra y en zonas bajas del valle del Tajo. Intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en la Sierra.

Temperaturas mínimas con ligeros descensos; máximas en aumento. Vientos flojos y moderados.

- CASTILLA-LA MANCHA: probables brumas y nieblas matinales en zonas elevadas de los sistemas montañosos y en zonas bajas del valle del Tajo. Cielos nubosos, con apertura de claros a intervalos nubosos. Probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la mitad oriental y en Ciudad Real.

Temperaturas máximas y mínimas con cambios ligeros. Vientos flojos y moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso. Probabilidad de chubascos en el extremo norte y litoral de Alicante, donde podrán ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso, localmente notable. Viento flojo a moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales y chubascos que pueden ser localmente muy fuertes en el litoral. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos, ocasionalmente moderados.

- BALEARES: cielo cubierto, con chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes, tendiendo a intervalos nubosos con algún chubasco aislado y ocasional. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso. Viento de flojo a moderado.

- ANDALUCÍA: probables brumas matinales en las sierras del interior. Intervalos nubosos, con probables precipitaciones débiles ocasionales, siendo más probables en el interior y tendiendo a abrirse. Chubascos ocasionales que pueden ser localmente fuertes en las sierras de Jaén..

Temperaturas mínimas sin cambios o localmente en descenso; máximas en ascenso en el litoral Mediterráneo y con pocos cambios o localmente en descenso en el resto. Vientos flojos a moderados, soplando moderados en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos. En Gran Canaria y Tenerife, intervalos nubosos tendiendo a nuboso en zonas de interior, con baja probabilidad de alguna lluvia ocasional tipo goterón.

En el resto de islas, nuboso con lluvias débiles, localmente moderadas o persistentes en La Palma y sobre todo en El Hierro, donde podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas con pocos cambios. Viento flojo en las islas orientales y moderado en las islas occidentales. EFE

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