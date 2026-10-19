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La Audiencia de Barcelona ordena investigar el disparo de foam de Mossos a un fotoperiodista en 2025

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La Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de apelación presentado por Irídia en nombre del fotoperiodista que recibió un disparo de foam por parte de los Mossos d'Esquadra en octubre de 2025 en Barcelona y ha ordenado practicar las diligencias necesarias para aclarar estos hechos.

En una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal revoca dos decisiones del juzgado de instrucción: la de tramitar la causa como un delito leve de lesiones y la de rechazar la querella por el resto de delitos.

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Los hechos tuvieron lugar el 15 de octubre de 2025 en Barcelona, durante las protestas de la huelga por Palestina ante el Consulado de Israel, donde el fotoperiodista trabajaba "claramente identificado", portando una cámara profesional y un casco con la palabra 'press' en los dos laterales, según Irídia.

La Audiencia entiende que las lesiones que sufrió no se pueden calificar como un delito leve, pues el proyectil de foam le causó un "hematoma de tamaño muy considerable" que requirió de prescripción farmacológica y curas, lo que constituye un tratamiento médico a efectos penales, además de necesitar atención psicológica y psiquiátrica.

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Asimismo, recuerda que, según el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los juzgados deben investigar de manera "efectiva" las denuncias por presunto maltrato por parte de los agentes de la autoridad.

"DESPROPORCIONADA"

En este caso concreto, el tribunal entiende que existen indicios de que el fotoperiodista sufrió lesiones como consecuencia de la actuación policial de un agente que "disparó a escasos metros del mismo una pelota de foam y, a priori, ésta podría entenderse desproporcionada a la vista del carácter pacífico de la protesta".

También ordena admitir la querella para determinar si los hechos podrían constituir un delito contra la integridad moral del fotoperiodista y para saber si tuvieron como objetivo impedir que realizara su labor profesional, una cuestión fundamental para Irídia, que sostiene que supondría una vulneración de la libertad de información.

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