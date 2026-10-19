La Agencia Tributaria incorpora nuevo patrullero de altura con base en Cee (A Coruña)

19/10/2026 La Agencia Tributaria incorpora un nuevo patrullero, el 'Torgo I', que tendrá puerto base en Cee (A Coruña). La Agencia Tributaria incorpora un nuevo patrullero de altura, el 'Torgo I', que tendrá puerto base en Brens, en Cee (A Coruña) y que reforzará la lucha contra el narcotráfico y el contrabando por vía marítima de Vigilancia Aduanera. POLITICA GALICIA ESPAÑA EUROPA A CORUÑA AUTONOMÍAS AGENCIA TRIBUTARIA

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La Agencia Tributaria incorpora un nuevo patrullero de altura, el 'Torgo I', que tendrá puerto base en Brens, en Cee (A Coruña) y que reforzará la lucha contra el narcotráfico y el contrabando por vía marítima de Vigilancia Aduanera.

El 'Torgo I' prestará servicio de patrulla en la Costa da Morte y otras zonas, ya que tiene autonomía para misiones de corto y medio alcance en altamar.

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Con una eslora de más de 38 metros, 30 nudos de velocidad máxima, una tripulación de hasta 18 personas y una autonomía de más de 1.500 millas náuticas, ofrecerá "una gran versatilidad en la operativa naval de lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas de contrabando en espacios marítimos", sumando sus capacidades a las de los otros cuatro buques de grandes dimensiones y autonomía con que cuenta el Servicio de Vigilancia Aduanera: la embarcación 'gemela' 'Torgo II', también de nueva incorporación y que tendrá base en Tenerife; el patrullero 'Cóndor', que partirá desde Mallorca para el control del Mediterráneo; y los buques de operaciones especiales 'Petrel I' y 'Fulmar', con bases habituales en Vigo y Cádiz.

Según ha informado la Agencia Tributaria, en el contexto de estas incorporaciones, el Servicio de Vigilancia Aduanera "ha diseñado modelos de intervención actualizados para sacar el máximo partido a su flota", al objeto de ampliar la cobertura en acciones preventivas y reducir los tiempos de respuesta ante objetivos operativos.

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En este sentido, se ha establecido un "sistema de triangulación por zonas de vigilancia" para reforzar el control activo del tráfico comercial, con un polo en Galicia, donde las organizaciones asentadas cuentan con capacidades para realizar transbordos a gran distancia de costa en condiciones complejas; otro en Canarias para realizar acciones tempranas sobre las rutas atlánticas y la zona de los archipiélagos de Macaronesia; y un tercero en Baleares para la vigilancia del Mediterráneo Occidental.

EL PAPEL DEL 'TORGO I'

El 'Torgo I' está dotado con comunicaciones de radio y satelitales que aseguran la conectividad en todo momento, tanto con el Centro de Coordinación Operativa Permanente (Cecop) de Vigilancia Aduanera, como con el resto de operadores marítimos. Dispone también de un sistema de comunicaciones encriptadas y cámara térmica, así como de una lancha auxiliar para tareas de reconocimiento y abordaje.

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Para sus misiones, el nuevo buque partirá desde el puerto de Brens en Cee, reforzando tanto el control de esta zona del litoral, como también de la entrada a la ría de Muros. Además, este punto de atraque, con muy buenas condiciones de calado y protegido de vientos fuertes y de mar de fondo, lo sitúa en una posición próxima al dispositivo de separación de tráfico de Finisterre, donde se registra un importante movimiento de mercantes, de manera que podrán atenderse con agilidad las alertas que surjan en relación con este tráfico marítimo de alta densidad.

La flota de Vigilancia Aduanera viene realizando entre 3.500 y 4.000 reconocimientos anuales de embarcaciones, con más de 280.000 millas navegadas cada año. Desde 2021 hasta la actualidad, ha realizado 108 actuaciones con resultado positivo, con más de 46 toneladas de cocaína y 200 toneladas de hachís intervenidas en actuaciones efectuadas en el mar por estas unidades navales, que se suman a todas las aprehensiones de estupefacientes realizadas por Vigilancia Aduanera en los puertos españoles y en territorio interior.

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