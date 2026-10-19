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Justicia confirma que abogado y hermanas de Maradona irán a juicio por la marca comercial

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Buenos Aires, 19 oct (EFE).- La Justicia argentina rechazó este lunes la solicitud del exabogado de Diego Armando Maradona y de dos de las hermanas del astro para suspender el proceso en el que están acusados de administración fraudulenta de su marca comercial y confirmó que la causa seguirá adelante hacia un juicio oral.

En este proceso, que avanza en paralelo al juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte del exfutbolista, están imputados Matías Morla, exabogado y apoderado del 'Diez'; Rita y Claudia Maradona, dos de sus hermanas; Sergio Garmendia y Maximiliano Pomargo, exasistentes del astro; y la escribana Sandra Iampolsky.

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Se los acusa de haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Maradona a través de una sociedad que administraba más de 250 marcas comerciales ligadas al ídolo argentino del fútbol, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Los implicados están apuntados por la apropiación fraudulenta de las acciones de la sociedad, obteniendo ganancias millonarias a través de su explotación.

La marca comercial Maradona comprende, entre otras cosas, los derechos comerciales, de imagen y de propiedad intelectual asociados a Diego Armando Maradona, incluyendo productos como indumentaria deportiva, perfumes y hasta material audiovisual.

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En un fallo publicado este lunes, el Tribunal Oral N°1 en lo Criminal y Correccional rechazó una serie de propuestas de varios de los acusados que buscaban suspender el proceso a cambio de un resarcimiento económico a los hijos de Maradona, sus herederos legítimos.

La defensa de Morla había ofrecido en agosto una suma de 150 millones de pesos (casi 100 mil dólares) para los herederos y la realización de tareas comunitarias en una parroquia con el fin de suspender el proceso.

Las hermanas del ídolo y sus exasistentes también realizaron ofrecimientos, aunque por sumas menores.

El fallo judicial de este lunes, al que tuvo acceso EFE, consideró que la propuesta realizada "se presenta como manifiestamente insuficiente para ser considerada una reparación en la medida de sus posibilidades".

Esta decisión sigue a otra en abril pasado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Nº 43, que decidió entonces rechazar un pedido de sobreseimiento de los acusados que buscaba evitar que la causa llegara a un juicio oral.

Aquel fallo explicaba que si bien la sociedad -denominada Sattvica SA- se encontraba bajo la titularidad accionaria ficticia de Morla y Pomargo, sus movimientos comerciales se desarrollaban bajo las directivas de Maradona.

Tras la muerte del astro, como parte del tramite sucesorio se intimó a los dueños de Sattvica a ceder y transferir en forma inmediata la totalidad de las marcas a los herederos legítimos de Maradona -sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Armando Junior-, una disposición que Morla rechazó.

Tiempo después, según la acusación, la totalidad de las acciones de Sattvica fueron cedidas a Rita y Claudia Maradona, aunque Morla mantuvo un rol central en las decisiones de la sociedad.

En paralelo con el avance de esta causa, durante la última semana distintos abogados solicitaron, durante sus alegatos de cierre en el juicio por la muerte del astro, que se investigara si Morla y Pomargo tuvieron también responsabilidad en su fallecimiento. EFE

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