Investigan la muerte de una mujer hallada semienterrada en una playa de Chiclana (Cádiz)

Cádiz, 19 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado semienterrado en la playa de Lavaculos, en la zona de Sancti Petri, en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Fuentes del instituto armado han informado a EFE de que el cadáver fue localizado este domingo, aunque presentaba signos de llevar varios días en el lugar.
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La mujer todavía no ha sido identificada y la Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre el caso. EFE
fjs/vg/jlg
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