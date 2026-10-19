Interceptan una embarcación con migrantes tras una persecución en aguas de Ceuta

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Ceuta, 19 oct (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha interceptado este lunes una embarcación en la que viajaban dos migrantes -un hombre y una mujer- después de una larga persecución por aguas de Ceuta que ha contado con el apoyo de un helicóptero del instituto armado.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, la intervención se ha producido esta tarde cuando los agentes del Servicio Marítimo observaron la presencia sospechosa de una embarcación recreativa dotada con un motor fuera borda.

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Los agentes iban a proceder a su detención cuando el patrón de la misma huyó en dirección a la playa del Chorrillo, en aguas de la bahía sur, en cuyo arenal dejaron embarrancada la embarcación para huir a pié.

La Guardia Civil detuvo cerca de la misma a la mujer mientras que el hombre fue arrestado momentos después en la misma playa, siendo ambos dos migrantes que permanecían en Ceuta ilegalmente desde la entrada masiva de finales de julio.

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Los agentes han trasladado la embarcación intervenida hasta la base del Servicio Marítimo para determinar si la misma había robada del puerto deportivo o bien había sido adquirida ilegalmente por sus ocupantes.

Los dos detenidos han sido llevados a las dependencias policiales para su identificación. EFE