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Gerard Moreno: "Estamos capacitados para ganar en Anfield"

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Liverpool (Reino Unido), 19 oct (EFE).- El delantero del Villarreal Gerard Moreno señaló en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones de este martes contra el Liverpool que su equipo está capacitado para ganar en Anfield y sumar su segunda victoria en la competición, tras el triunfo de la pasada jornada ante el Nápoles.

"Nos tenemos que preparar para encontrarnos a un gran Liverpool y estamos preparados para ver a un gran rival. Estamos capacitados para ganar en Anfield y en cualquier estadio. Y lo que se nos viene a la cabeza es una victoria", aseguró.

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“Va a ser un partido difícil por el rival que tenemos enfrente. Venimos en este formato de 'Champions', de liguilla, y sabemos de la importancia de sumar puntos. Va a ser importante todo. No solo el ambiente, que va a ser espectacular. Vamos a sobreponernos a todo eso. Hemos jugado muchos partidos de alta exigencia. Con la forma de jugar que tenemos nosotros es cómo debemos afrontar este partido”, añadió.

El delantero recordó que no pudo jugar el partido de ida que enfrentó a ambos equipos en las semifinales de 2022. “Vine, pero no jugué. Con ilusión de jugar aquí ante una entidad como es el Liverpool, enfocados en lo que queremos hacer, ambición y mentalidad de poder sacar el partido", recalcó.

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De aquella eliminatoria solo quedan en ambos equipos Allison, Van Dijk, Foyth y Gerard. “Es un orgullo poder seguir defendiendo a este club, seguir jugando estos partidos. Son dos equipos muy diferentes. Un escenario diferente pero al final llegamos con la motivación de aquella vez y con ganas de jugar estos partidos”, afirmó.

El goleador destacó la importancia de la victoria de la pasada jornada que rompió la mala racha del Villarreal de casi cuatro años sin ganar en la máxima competición continental de clubes.

"Es importante la victoria contra el Nápoles, nos puede liberar del hecho que no ganamos el año pasado en 'Champions'. Todos pensamos que podemos competir, somos un grupo importante y podemos ganar ante cualquier rival", concluyó. EFE

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jmg/pvb/sm/ism

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