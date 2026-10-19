Fredi Álvarez: "No vale la pena hablar del árbitro, si hablo igual me sancionan"

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Vigo, 19 oct (EFE).- El entrenador del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, no escondió su malestar por la actuación del colegiado Gonzalo Romero durante el partido de esta noche contra el CD Tenerife en Balaídos.

“No vale la pena hablar del árbitro, si hablo igual me sancionan, así que prefiero no hablar. No sé si nos respetan igual que al resto de equipos, no lo sé. No tiene sentido que hable porque salgo penalizado de esta rueda de prensa”, expuso el técnico gallego, quien admitió que el rival empezó mejor “los primeros diez minutos” pero sin generar “acciones de peligro” a su equipo.

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“A partir de ahí, creo que el Celta Fortuna hizo una primera parte espectacular. El partido tenía que haberse decantado en la primera mitad porque hemos tenido tres o cuatro ocasiones muy claras más allá del gol”, señaló en rueda de prensa.

El técnico celeste lamentó que “un error grave de juventud” penalizase a su equipo en la acción del empate, y destacó “el crecimiento” que han tenido desde el último enfrentamiento contra el conjunto de Álvaro Cervera.

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“En un año hemos crecido muchísimo. El año pasado el Tenerife era un equipo inalcanzable en Primera Federación, y hoy los hemos tuteado y creo que hemos sido mejores. Esto me dice que estamos en el buen camino”, comentó. EFE

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