Esther Briz y Ander Martín, a las eliminatorias tras dos rondas clasificatorias

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Redacción deportes, 19 oct (EFE).- Esther Briz y Ander Martín, los estandartes de la selección española en los Mundiales de remo de mar (beach sprint) que comenzaron este lunes en Qingdao (China), necesitaron disputar las dos rondas clasificatorias para acceder a las eliminatorias.

Después de que se cancelara el domingo el inicio de los campeonatos universales de la disciplina que debutará en el programa olímpico de los Juegos de Los Ángeles 2028 debido a las condiciones meteorológicas, comenzó la competición con las rondas preliminares en las que la irregularidad de las olas dificultaron a los remeros en las aguas del Mar Amarillo, con varios vuelcos incluídos.

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La aragonesa, campeona de Europa y de la Oxford-Cambridge, marcó un crono de 3:09.41 que le reportó el noveno puesto en la primera tanda, dominada por la debutante australiana Isabella Scammell con 2:51.92 por delante de la lituana Raminta Morkunaite.

Por lo tanto, necesitó acudir a la segunda tanda, en la que fue tercera con 3:18.25, tras la estadounidense Christine Cavallo (3:05.24) y la neerlandesa Isabel Van Opzeeland (3:17.28), plaza que sí le permitió acceder a los octavos del martes, en los que se medirá a la canadiense Carling Zeeman, sexta en los preliminares.

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En categoría masculina de solo, Ander Martín, también campeón continental, firmó la décima plaza en la primera ronda de las preliminares con 2:45.20, lejos de los primeros puestos del alemán Moritz Wolff (2:37.09) y el estadounidense Christopher Bak (2:40.29).

En la segunda manga, a la que también tuvo que acudir, le bastó la cuarta plaza con 2:57.92, tan solo superado por el croata Mihael Girotto, el finlandés Joel Naukkarinen y el portugués Allison Russo, con lo que se metió también en octavos, en los que se enfrentará al francés Antoine Lefebvre, quinto en la primera clasificación.

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El cuádruple sculls mixtos de Ignacio Ramón-Borja García, María Ángeles Macián, Alejandra García, Adrián Miramón y Aiunhoa Casanova, superaron la criba inicial con una cuarta plaza, igual que en el doble sculls mixtos Miguel Salas y Teresa Díaz.

En categoría solo sub-19 Xavier Torres fue quinto y en octavos superó al británico Gethin Balkwill, con lo que en cuartos se enfrentará a Chun Cai, de Hong Kong; en tanto que Marina López, tras un noveno y un segundo puesto, ganó a la estadounidense Allison Grove y le espera en cuartos la australiana Maddison McLaughlin

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En sub-19 doble scull masculino, Manuel Crego y Enrique Martínez, tras una cuarta y una séptima plaza, quedaron fuera de las eliminatorias, en las que sí estarán Sara Torres y Lirios Huélamo, que lucharán ante las griegas Despoina Ermeidou y Eleni Laskaridi, al igual que Alfredo Mena y Blanca López en el doble scull mixto.

Mientras tanto, el doble mixto adaptado de Rocío Fraguela y Marcos Delgado consiguieron el mejor tiempo y están ya en semifinales, en las que se enfrentarán a Annabelle Miller y Justin Stevens. EFE

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