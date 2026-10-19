España recibe 11,5 millones de pasajeros aéreos internacionales en septiembre, el 5,1% más

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Madrid, 19 oct (EFE).- Los pasajeros aéreos internacionales que llegaron a España en septiembre superaron los 11,5 millones, un incremento del 5,1 % respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este lunes por Turespaña.

España ha recibido un total de 90,9 millones de pasajeros internacionales en los nueve primeros meses del año, lo que supone un alza del 5,2 % respecto al mismo periodo de 2025.

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Según Turespaña, el 85,4 % de los pasajeros que llegaron a España en septiembre lo hizo desde Europa, mientras que desde América provino el 6,4 %, con un incremento del 3,2 %; seguido de los pasajeros procedentes de Asia, que aumentaron 2 %.

Este aumento de llegadas de pasajeros internacionales se produjo gracias al incremento de viajeros desde los principales mercados, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia; aunque también destacó la subida interanual de Polonia y la desaceleración de Estados Unidos.

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En la diversificación de mercados (resto de países) resaltaron por el incremento de llegadas de pasajeros internacionales China, Japón y Canadá; así como los principales países iberoamericanos, todos registraron incrementos a excepción de Colombia.

Entre los mercados tradicionales, desde el Reino Unido llegaron unos 2,6 millones de pasajeros internacionales, el 22,3 % del total, y un avance interanual del 5,2 %. Baleares fue su principal destino (con una cuota del 25,3 %), seguida de Canarias, la Comunitat Valenciana, Andalucía y Cataluña.

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Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros, con un ascenso interanual del 0,9 %, con Baleares como principal destino, con una cuota del 45,8 %. Por su parte, Canarias recibió cerca de 14.000 pasajeros menos.

Desde Italia llegaron 1,1 millones de pasajeros internacionales, un 8,1 % más, siendo los principales receptores Cataluña, con una cuota de llegadas del 27,9 %; y la Comunidad de Madrid, con el 25,5 %.

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Francia emitió el 6,6 % del total de pasajeros, con un incremento interanual del 0,3 %; y la Comunidad de Madrid acaparó el 24,2 % de las llegadas totales; mientras que Cataluña, la Comunitat Valenciana y el Principado de Asturias registraron un retroceso.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,5 % del total, aunque con una disminución del 0,4 %, en gran medida, por el descenso en Baleares, Cataluña y el País Vasco.

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En septiembre, las seis principales comunidades autónomas acapararon el 96,9 % del total de llegadas. Todas, menos Canarias, tuvieron aumentos.

En ese sentido, la Comunitat Valenciana registró una subida del 10,3 %, el mayor de los incrementos; seguido de Andalucía, con un alza del 10,2 %; mientras que Baleares fue la que menos creció, con un aumento del 2,6 %.

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En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabezó la lista, recibiendo 2,4 millones de pasajeros, un 5,6 % de crecimiento interanual; y el aeropuerto de Barcelona se situó en segundo lugar, con 2,1 millones de pasajeros, un 4,1 % más. EFE