España prepara en Anadia los Mundiales de ciclismo paralímpico en pista

Guardar

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- La selección española de ciclismo paralímpico, integrada por diez deportistas, prepara en el velódromo portugués de Anadia, bajo la dirección de la seleccionadora Begoña Luis, los Mundiales de pista que se celebrarán del 28 de octubre al 1 de noviembre

La concentración la forman Ricardo Ten, Maurice Eckhard, Eduardo Santas, Julio Enrique Bermejo, Ander Albizu, Pablo Jaramillo, Alfonso Cabello, Isabel Yinghua Hernández, Imanol Arriortua y Noel Martín. Se trata de un equipo que combina experiencia internacional y jóvenes talentos.

PUBLICIDAD

Las sesiones de entrenamiento en el velódromo portugués están orientadas a perfeccionar los aspectos físicos, técnicos y tácticos específicos de las diferentes pruebas que componen el programa mundialista.

La actividad se desarrolla con el apoyo de un amplio equipo técnico, que permite individualizar las cargas de entrenamiento, evaluar el estado de forma de los corredores y optimizar los diferentes aspectos que pueden resultar determinantes en una competición del máximo nivel. EFE

PUBLICIDAD