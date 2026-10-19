Emergencias envía otro Es-Alert en la zona costera del sur de Valencia y norte de Alicante

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Valencia, 19 oct (EFE).- La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado otro mensaje Es-Alert a la población del litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante en el que pide que, ante las lluvias persistentes e intensas y las inundaciones por desbordamientos y acumulación de agua, no circulen y permanezcan confinados en las viviendas.

El mensaje insta asimismo a la población a que se alejen de ríos, barrancos, cauces, paseos marítimos y costa y suba a plantas superiores, no bajar a sótanos, ni garajes, ni usar ascensores y prestar especial atención a personas vulnerables.

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En caso de emergencia, añade, contactar con el teléfono 112 y que se sigan las recomendaciones en la página web https://www.112cv.gva.es y en la Red de Alerta Nacional.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 14 horas del sábado y hasta las 7.30 horas de este lunes un total de 709 incidentes relacionados con el episodio de lluvias y tormentas que está afectando especialmente a los litorales del sur de Valencia y norte de Alicante.

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En concreto, en la provincia de Alicante han sido 377 los incidentes registrados, mientras que en la de Valencia han sido 327 y en Castellón se mantienen en cinco.

El municipio con más incidencias es Oliva, en el litoral sur de Valencia, donde la lluvia cae de forma torrencial desde las últimas horas y acumula ya más de 500 litros por metro cuadrado y 172 incidentes.

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En Xàbia (Alicante) se han registrado 113 incidencias; en Pego, 58; en Dénia, 55; en Alicante, 46 y en Gandia (Valencia), 37, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates, vehículos bloqueados, daños materiales en la vía pública e incidencias en la red viaria.

El Ayuntamiento de Miramar, en la comarca valenciana de La Safor, ha recomendado a toda la población que no salga de casa porque los barrancos "están desbordados" y el agua está brotando por diferentes puntos del municipio, con importantes acumulaciones de agua tanto en el pueblo como en la playa.

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En redes sociales, el consistorio también pide que, por seguridad, y ante el peligro de inundaciones, todas las personas que se encuentren en plantas bajas, "suban inmediatamente a las plantas superiores de las viviendas" y también pide a la población que no baje a garajes ni sótanos.

Asimismo, les insta a evitar cualquier desplazamiento y a que no intenten atravesar zonas inundadas del municipio donde, según datos de la Asociación valenciana de meteorología (Avamet), se registran acumulados de 312,4 litros por metro cuadrado.

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Además, hay zonas del municipio que se encuentran sin suministro eléctrico y, en este sentido, el Ayuntamiento pide "paciencia y comprensión" a los vecinos, a los que informa de que tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, se trabajará para restablecer el servicio lo antes posible. EFE