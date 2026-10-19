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Emergencias envía otro Es-Alert en la zona costera del sur de Valencia y norte de Alicante

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Valencia, 19 oct (EFE).- La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado otro mensaje Es-Alert a la población del litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante en el que pide que, ante las lluvias persistentes e intensas y las inundaciones por desbordamientos y acumulación de agua, no circulen y permanezcan confinados en las viviendas.

El mensaje insta asimismo a la población a que se alejen de ríos, barrancos, cauces, paseos marítimos y costa y suba a plantas superiores, no bajar a sótanos, ni garajes, ni usar ascensores y prestar especial atención a personas vulnerables.

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En caso de emergencia, añade, contactar con el teléfono 112 y que se sigan las recomendaciones en la página web https://www.112cv.gva.es y en la Red de Alerta Nacional.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 14 horas del sábado y hasta las 7.30 horas de este lunes un total de 709 incidentes relacionados con el episodio de lluvias y tormentas que está afectando especialmente a los litorales del sur de Valencia y norte de Alicante.

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En concreto, en la provincia de Alicante han sido 377 los incidentes registrados, mientras que en la de Valencia han sido 327 y en Castellón se mantienen en cinco.

El municipio con más incidencias es Oliva, en el litoral sur de Valencia, donde la lluvia cae de forma torrencial desde las últimas horas y acumula ya más de 500 litros por metro cuadrado y 172 incidentes.

En Xàbia (Alicante) se han registrado 113 incidencias; en Pego, 58; en Dénia, 55; en Alicante, 46 y en Gandia (Valencia), 37, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates, vehículos bloqueados, daños materiales en la vía pública e incidencias en la red viaria.

El Ayuntamiento de Miramar, en la comarca valenciana de La Safor, ha recomendado a toda la población que no salga de casa porque los barrancos "están desbordados" y el agua está brotando por diferentes puntos del municipio, con importantes acumulaciones de agua tanto en el pueblo como en la playa.

En redes sociales, el consistorio también pide que, por seguridad, y ante el peligro de inundaciones, todas las personas que se encuentren en plantas bajas, "suban inmediatamente a las plantas superiores de las viviendas" y también pide a la población que no baje a garajes ni sótanos.

Asimismo, les insta a evitar cualquier desplazamiento y a que no intenten atravesar zonas inundadas del municipio donde, según datos de la Asociación valenciana de meteorología (Avamet), se registran acumulados de 312,4 litros por metro cuadrado.

Además, hay zonas del municipio que se encuentran sin suministro eléctrico y, en este sentido, el Ayuntamiento pide "paciencia y comprensión" a los vecinos, a los que informa de que tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, se trabajará para restablecer el servicio lo antes posible. EFE

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