El lateral Javi Boñar, de ocho a diez semanas de baja por lesión

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Girona, 20 oct (EFE).- El lateral derecho del Girona Javi Boñar estará de ocho a diez semanas de baja por una lesión en el tobillo izquierdo, según informó este lunes el club catalán.

Boñar, fichado este verano del Atlético de Madrid, se lesionó en una de las últimas jugadas de la victoria de este domingo ante el Andorra en Montilivi (2-0).

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El joven futbolista madrileño había participado en los últimos ocho partidos del equipo rojiblanco y había completado cuatro de los últimos cinco encuentros.

Es una baja sensible para el entrenador Quique Álvarez, porque ya sumaba 440 minutos e incluso dio una asistencia en el triunfo de hace unos días ante el Albacete (2-0).

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El lateral derecho queda ahora en manos de Mateu Morey, que se estrenó como titular contra el Andorra, y Alejandro Francés, un central que puede actuar en la banda. EFE

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