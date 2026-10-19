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El exmagistrado Sáenz de Tejada niega seguimientos a la jueza que procesó a David Sánchez

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Madrid, 19 oct (EFE).- El exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada ha negado este lunes que siguiese el pasado 8 de octubre a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, tal y como ella misma denunció ante la Policía Nacional.

En un escrito dirigido al Tribunal Central de Instancia, Sáenz de Tejada arremete contra la "falsedad" de esta denuncia: "La única realidad es que me encontraba a 450 kilómetros en casa de mi hermana, sita en la localidad de Uceda (Guadalajara) tal y como se va a acreditar a través del presente escrito", apunta el exmagistrado.

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Biedma declaró el 8 de octubre como perjudicada en la Audiencia Nacional por las presuntas maniobras que la trama investigada, en concreto Sáenz de Tejada, habrían realizado en su contra para desprestigiarla y tratar de desestabilizar la investigación que dirigía contra David Sánchez.

En la denuncia, Biedma expone que la tarde del 8 de octubre, el mismo día que declaró en la Audiencia y mientras se dirigía a su domicilio de la capital pacense en su coche, una de sus hijas "le avisa de que un coche de color blanco, sin poder aportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo (...) iba ocupado por el señor Sáenz de Tejada".

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En su escrito, el exmagistrado hace referencia a la "enemistad manifiesta" de Biedma hacia su persona, y aporta imágenes de su teléfono móvil que "acreditan" que el 8 de octubre se encontraba en el domicilio de su hermana, en Uceda, Guadalajara, "a unos 450 km del lugar señalado por la denunciante". EFE

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