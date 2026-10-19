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El 36 festival Fancine de Málaga programa 83 títulos, con dos estrenos en España

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Málaga, 19 oct (EFE).- El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine) ofrecerá en su trigésima sexta edición, del 10 al 17 de noviembre, un total de 83 títulos, con una sección oficial en la que competirán diez largometrajes y dos estrenos en España, 'Little Doors' y 'The Fertilizer Home'.

En la sección oficial estarán la película francesa 'La desconocida', dirigida por Arthur Harari, ganador del Oscar al mejor guion por 'Anatomía de una caída', y la producción estadounidense 'Dreamquil', el debut en el largometraje de la artista visual Alex Prager, ha informado este lunes el Fancine en un comunicado.

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La representación española llegará con 'Salitre', de Norma Vila; desde Sudáfrica Nico Scheepers traerá su primer largometraje, 'Hen', y Caleb Phillips estará en la sección oficial con 'Impostores'.

Tras pasar en 2025 por el Fancine, el realizador italiano Paolo Strippoli regresa ahora con 'The Spiral', y el humor negro estará presente en la cinta estadounidense 'Breeder', debut de Alex Goyette.

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Jane Schoenbrun concursará con la producción estadounidense 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', y la sección oficial se completa con la también estadounidense 'Kill me', opera prima de Peter Warren, y la película japonesa 'Never After dark', dirigida por Dave Boyle.

Como se había anunciado, el Fancine será inaugurado con la proyección, fuera de concurso, de la comedia española '5 minutos más', dirigida por Javier Ruiz Caldera y escrita y protagonizada por Berto Romero, que se une en el elenco a Belén Cuesta y Javier Cámara.

El certamen ha adelantado un día su inauguración, inicialmente prevista para el 11 de noviembre, al coincidir con la jornada de huelga general convocada para ese día, cuando no habrá actividades ni proyecciones, y retomará su agenda el día 12. EFE

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