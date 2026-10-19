Comín afirma que acudirá el jueves a Madrid al ser citado por la Junta Electoral Central

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Barcelona, 19 oct (EFE).- El exconseller Antoni Comín, uno de los dirigentes independentistas encausados por el 'procés' y que reside en Bélgica desde 2017, ha afirmado este lunes que el jueves, día 22, viajará a Madrid para formalizar su condición de eurodiputado ante la Junta Electoral Central.

En declaraciones a TV3, Comín, que es eurodiputado electo de Junts y hace unos días vio cómo el Tribunal Constitucional avalaba que se le aplique la amnistía, ha explicado que, pese a este viaje a Madrid, su "retorno del exilio" se mantiene para el domingo, día 25, cuando prevé pisar territorio catalán tras cruzar a pie la frontera con Francia.

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Una vez que el Constitucional se pronunció sobre la amnistía a Comín, su abogado, Gonzalo Boye, solicitó a la Junta Electoral Central que dejara sin efecto las medidas adoptadas en julio de 2024, tras las elecciones europeas en las que el exconseller concurrió como cabeza de cartel de Junts.

Y es que Comín nunca llegó a tomar posesión ante la Junta Electoral Central dado que para ello debía ir físicamente a la sede del Congreso, algo que evitó para no ser detenido pero que ahora sí se muestra dispuesto a hacer.

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La Junta Electoral Central acordó el pasado viernes citar a Comín para este mismo jueves, a las 12:00 horas, y el exconseller ha explicado hoy que se personará en la sede de este organismo.

Con todo, ha desvinculado este viaje a Madrid de su regreso a pie a Cataluña, que en un inicio fijó para el día 24 y que finalmente será el 25. EFE

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