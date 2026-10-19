Cataluña se mantiene en alerta por lluvias, que se intensificarán a partir del mediodía

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Barcelona, 19 oct (EFE).- Cataluña se mantiene en alerta por lluvias, que se espera que caigan con intensidad a partir del mediodía de este lunes y que durante la madrugada han obligado a los bomberos a atender una decena de avisos.

Hasta las 07:00 horas, los Bomberos de la Generalitat han realizado una decena de salidas relacionadas con la lluvia, ha informado este lunes el cuerpo de emergencias.

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Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña, el Meteosat, la lluvia caerá con intensidad a partir del mediodía en toda la comunidad.

Protección Civil mantiene activada la alerta del plan Inuncat y pide a los ciudadanos extremar las precauciones, especialmente en los desplazamientos, y evitar cruzar rieras y zonas inundables. EFE

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