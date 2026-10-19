Cataluña insta a la ciudadanía a "no asumir riesgos" y a tomarse en serio las alertas

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Barcelona, 19 oct (EFE).- La consellera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlón, ha instado este lunes a la ciudadanía a "no asumir riesgos" ante episodios de lluvias torrenciales como las registradas este pasado fin de semana, y a "no relativizar" las alertas que se envían: "Hay que tomárselo en serio".

Parlón se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas tras participar en el minuto de silencio celebrado en Cabrera de Mar (Barcelona) por la muerte de la mujer que fue arrastrada por la riera el sábado por la tarde cuando salía con su familia de ver un partido de baloncesto en el pabellón municipal.

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"Todos debemos obligarnos a medir mejor los riesgos que asumimos. Hay que evitar pasar por barrancos, torrentes, rieras o pasos subterráneos. Los ES-Alert no se envían por capricho. Cuando se reciben, te quedas donde estás y no cruzas una riera", ha dicho.

La consellera ha subrayado que la mayoría de los accidentes mortales que se producen en el contexto de alertas por lluvias intensas tienen que ver con situaciones en las que se asumen riesgos innecesarios.

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Así, ha alertado del peligro de pensar "que no te va pasar nada, que te va a dar tiempo de cruzar, que podrás pasar con tu vehículo por la riera o que no serás arrastrado".

"Nos lo tenemos que tomar en serio. Puede pasar, a veces, que la previsión no se cumple pero no nos puede llevar a relativizar la protección. El tiempo está cambiando y requiere tomar conciencia de ello", ha insistido.

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El cuerpo de la mujer fallecida en Cabrera, que era vecina de Malgrat de Mar, fue localizado ayer, domingo, en el espigón del puerto de Pineda de Mar, a unos seis kilómetros del punto en el que desapareció.

La mujer fue arrastrada por el agua sobre las siete y media de la tarde cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos en la zona del pabellón municipal de Cabrera, en las inmediaciones de la riera.

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En el minuto de silencio de la mujer fallecida en Cabrera ha participado también el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull; y el alcalde de la población, Òscar Fernàndez, entre otras personalidades.

El alcalde de Cabrera ha aprovechado también el acto para alertar de la necesidad de "no menospreciar" los avisos por lluvias torrenciales ni "los torrentes y las rieras" porque "en cualquier momento pueden acabar con un resultado fatal".

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En declaraciones a los medios de comunicación, ha insistido en que el público que se encontraba el sábado en el pabellón municipal recibió el aviso de alarma por las lluvias y se pidió a todos que no salieran de las instalaciones.

"Se instó y se pidió por activa y por pasiva e incluso se intentó que nadie pudiera salir del pabellón municipal en aquel momento. Es cierto que la personas son mayores de edad y no podemos retener a nadie. Sería un secuestro, técnicamente. Solo podemos es recomendar", ha dicho.

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La localidad de Premià de Mar también ha organizado este lunes un minuto de silencio para recordar a la mujer fallecida. EFE

(Vídeo)