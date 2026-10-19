Espana agencias

Cataluña insta a la ciudadanía a "no asumir riesgos" y a tomarse en serio las alertas

Guardar

Barcelona, 19 oct (EFE).- La consellera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlón, ha instado este lunes a la ciudadanía a "no asumir riesgos" ante episodios de lluvias torrenciales como las registradas este pasado fin de semana, y a "no relativizar" las alertas que se envían: "Hay que tomárselo en serio".

Parlón se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas tras participar en el minuto de silencio celebrado en Cabrera de Mar (Barcelona) por la muerte de la mujer que fue arrastrada por la riera el sábado por la tarde cuando salía con su familia de ver un partido de baloncesto en el pabellón municipal.

PUBLICIDAD

"Todos debemos obligarnos a medir mejor los riesgos que asumimos. Hay que evitar pasar por barrancos, torrentes, rieras o pasos subterráneos. Los ES-Alert no se envían por capricho. Cuando se reciben, te quedas donde estás y no cruzas una riera", ha dicho.

La consellera ha subrayado que la mayoría de los accidentes mortales que se producen en el contexto de alertas por lluvias intensas tienen que ver con situaciones en las que se asumen riesgos innecesarios.

PUBLICIDAD

Así, ha alertado del peligro de pensar "que no te va pasar nada, que te va a dar tiempo de cruzar, que podrás pasar con tu vehículo por la riera o que no serás arrastrado".

"Nos lo tenemos que tomar en serio. Puede pasar, a veces, que la previsión no se cumple pero no nos puede llevar a relativizar la protección. El tiempo está cambiando y requiere tomar conciencia de ello", ha insistido.

El cuerpo de la mujer fallecida en Cabrera, que era vecina de Malgrat de Mar, fue localizado ayer, domingo, en el espigón del puerto de Pineda de Mar, a unos seis kilómetros del punto en el que desapareció.

La mujer fue arrastrada por el agua sobre las siete y media de la tarde cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos en la zona del pabellón municipal de Cabrera, en las inmediaciones de la riera.

En el minuto de silencio de la mujer fallecida en Cabrera ha participado también el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull; y el alcalde de la población, Òscar Fernàndez, entre otras personalidades.

El alcalde de Cabrera ha aprovechado también el acto para alertar de la necesidad de "no menospreciar" los avisos por lluvias torrenciales ni "los torrentes y las rieras" porque "en cualquier momento pueden acabar con un resultado fatal".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha insistido en que el público que se encontraba el sábado en el pabellón municipal recibió el aviso de alarma por las lluvias y se pidió a todos que no salieran de las instalaciones.

"Se instó y se pidió por activa y por pasiva e incluso se intentó que nadie pudiera salir del pabellón municipal en aquel momento. Es cierto que la personas son mayores de edad y no podemos retener a nadie. Sería un secuestro, técnicamente. Solo podemos es recomendar", ha dicho.

La localidad de Premià de Mar también ha organizado este lunes un minuto de silencio para recordar a la mujer fallecida. EFE

(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo | Abascal tiende la mano al PP para pactar una lista al Senado que compita con la del PSOE y el Frente Amplio

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Abascal tiende la mano al PP para pactar una lista al Senado que compita con la del PSOE y el Frente Amplio

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Quién es Montse Lluis, la número dos de Vox en Madrid: negoció los acuerdos autonómicos con el PP y tuvo el mejor expediente de su promoción en la universidad

La vicesecretaría nacional se ha consolidado como una de las figuras de confianza de Santiago Abascal

Quién es Montse Lluis, la número dos de Vox en Madrid: negoció los acuerdos autonómicos con el PP y tuvo el mejor expediente de su promoción en la universidad

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Abascal tiende la mano al PP para pactar una lista al Senado que compita con la del PSOE y el Frente Amplio

Elecciones generales 29-N, en directo | Abascal tiende la mano al PP para pactar una lista al Senado que compita con la del PSOE y el Frente Amplio

El primer regreso a España de un dirigente del ‘procés’ tras el levantamiento de las órdenes de detención: Toni Comín viajará este jueves a Madrid

Feijóo recita todos sus compromisos para “restaurar” la ley y la unidad en España, pero todavía no concreta ninguna medida: “Me comprometo a cumplir”

Dimite el alcalde de Algeciras tras más de 15 años en el cargo, acorralado por una moción de censura y dos denuncias por agresión sexual

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”