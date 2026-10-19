Carvajal: "El punto es positivo, ante la adversidad nos hemos rehecho"

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Getafe (Madrid), 19 oct (EFE).- Dani Carvajal, defensa del Getafe, se mostró este lunes "muy contento" por su debut con el conjunto azulón en el empate frente al Rayo Vallecano (1-1) y destacó la reacción de su equipo, que consiguió igualar el marcador pese a jugar buena parte del encuentro con diez futbolistas.

"Encantado. Muy contento de haber podido disfrutar de mis primeros minutos con el Getafe. No hemos entrado como deberíamos, hemos encajado y nos hemos quedado con diez muy pronto. Hay que sacar una lectura positiva. Ante la adversidad del partido el equipo se ha rehecho y hemos conseguido empatar", declaró a DAZN.

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"Aguantar sin encajar otro gol muchas veces no te hace ganar, pero tampoco pierdes. El punto es positivo", añadió.

Carvajal, que regresó a la competición después de varios meses de inactividad, reconoció las dificultades que encontró durante el encuentro, especialmente por la velocidad de Álvaro García, uno de sus rivales en la banda.

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"No es fácil. En cinco meses casi sin jugar un partido y enfrente Álvaro García, un jugador muy rápido. Me encontraba bastante bien y al final tenía calambres y pedí el cambio. Contento de disfrutar en el césped y ahora a coger ritmo y alcanzar mi estado óptimo con entrenamientos y partidos", explicó.

Por último, el lateral se refirió al exigente calendario que afronta el Getafe, que este jueves recibirá al Lugano en competición europea, y aseguró que todos los integrantes de la plantilla tendrán que estar preparados para ayudar al equipo.

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"Ahora tenemos partidos cada tres días. El jueves en casa ante el Lugano. El míster tendrá que tirar de todos y estaremos todos preparados. Hasta el parón serán cinco o seis partidos sin parar. Tenemos que recuperar bien e intentar sumar todo lo posible", concluyó. EFE