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Beñat San José: "Nos vamos frustados porque hicimos todo para ganar contra diez"

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Getafe (Madrid), 19 oct (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, valoró el punto sumado este lunes en el Coliseum frente al Getafe aunque también admitió que se van "frustrados" y con la sensación de haber "perdido dos" porque hicieron "todo para ganar contra diez" ante un rival que es "muy bueno defendiendo".

El Getafe y el Rayo Vallecano empataron (1-1) en el Coliseum en un partido en el que se adelantaron los visitantes con un gol de Álvaro García en la primera parte que fue neutralizado por el uruguayo Martín Satriano en la segunda para el conjunto azulón, que jugó más de sesenta minutos con uno menos por la expulsión del central togolés Djené Dakonam.

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"Nos vamos frustrados porque hemos hecho todo para ganar. Ellos han metido un gol en su especialidad, aunque le ha dado a un jugador nuestro, y fuera de eso no creo que nos hayan hecho muchas ocasiones. El Getafe, por mucho que esté con uno menos, defiende bien y tiene la pelota", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

El técnico del Rayo calificó la primera parte de su equipo como "extraordinaria" y citó la expulsión de Djené, que se produjo porque fue "al límite, que es a lo que obligamos al rival".

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"Para nosotros, cuando el partido está abierto, es mucho mejor, y cuando es cerrado al Getafe le hacen pocas ocasiones. Por eso, tal y como estaba el juego, el objetivo también era no quedarnos con diez y cambiamos a algunos que tenían tarjetas", señaló.

"Hasta el final tuvimos ocasiones y si hubiésemos metido todo sería perfecto y al no meter el sabor es agridulce. Por eso, dadas las circunstancias no nos vamos satisfechos aunque hay que valorar que un punto fuera siempre es importante", admitió.

"El Getafe es un equipo difícil de batir, es de los que menos ocasiones conceden y es mérito de los jugadores que hemos conseguido un punto porque otros equipos están con superioridad y ni empatan. Aún así, nosotros sentimos que se nos han ido dos", manifestó.

El Rayo suma con este punto nueve en nueve jornadas y se mantiene dos por encima del descenso y a cinco de zona europea.

"Nuestro inicio ha sido muy complicado. Casi siempre nos hemos puesto por delante en el marcador pero hay cosas a mejorar. Como entrenador tengo que ir puliendo pero el balance es bueno porque el inicio ha sido complejo por muchas cosas, desde el calendario a jugar de visitante siendo local o estar un mes sin competir. Es un balance bueno y tenemos margen de mejora", concluyó. EFE

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