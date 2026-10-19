Begoña Gómez no tendrá que declarar por la querella de Vito Quiles, inadmitida por el juez

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Madrid, 19 oct (EFE).- El juez ha inadmitido la querella por falso testimonio que el agitador Vito Quiles interpuso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por lo que queda sin efecto la citación que ambos tenían para comparecer el próximo viernes ante un juzgado de Majadahonda (Madrid).

Un auto que se dicta pocos días después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera reabrir la causa por la querella que Begoña Gómez interpuso contra Vito Quiles, al que atribuyó presuntos delitos de acoso y lesiones al perseguirla a la salida de un restaurante de la localidad madrileña de Las Rozas el pasado 29 de abril.

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La denuncia fue presentada por Begoña Gómez después de que Quiles le impidiera salir de ese establecimiento, donde la había localizado y donde, según sostenían fuentes del entorno de la esposa del presidente, la acosó con preguntas de manera agresiva, impidiéndole la salida del local mientras la grababa.

El titular del Tribunal de Instancia número 2 de Majadahonda, en el que recayó esta denuncia, la archivó en mayo al entender, tras visionar las imágenes aportadas en la causa, que no se habían podido "acreditar hechos que posean relevancia penal", ya que "en las grabaciones no se aprecian las conductas denunciadas".

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Tanto Gómez como la Fiscalía recurrieron el archivo, pero la Audiencia Provincial lo ha revocado y ha ordenado reabrir la causa.

Mientras, Quiles se había querellado contra Gómez por falso testimonio y el caso recayó en el Tribunal de Instancia número 6 de Majadahonda.

Ahora, su titular ha estimado el recurso de reforma presentado por la esposa del presidente del Gobierno y ha inadmitido la querella del agitador. EFE

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