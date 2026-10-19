Álvaro: "Cuando juegas contra diez no te puedes relajar"

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Getafe (Madrid), 19 oct (EFE).- Álvaro García, extremo del Rayo Vallecano, lamentó el empate cosechado frente al Getafe, que jugó con diez más de sesenta minutos por la expulsión del central togolés Djené Dakonam, y dijo que jugando contra uno más "no te puedes relajar, que es lo que ha pasado".

"No estamos contentos. La primera parte hicimos méritos para meter alguno más pero cuando juegas contra diez no te puedes relajar, que es lo que ha pasado, porque al final hemos jugado a lo que han querido. Ha faltado acierto pero si nos relajamos nos crean ocasiones y salen balones tontos que son los que meten", dijo Álvaro, en declaraciones a Movistar+.

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El futbolista del Rayo restó importancia al estado del césped porque les habían "avisado que resbalaba aunque resbalaba para los dos".

Por último, Álvaro habló sobre el conflicto que se vive entre la afición y la directiva, muy criticada por su gestión por parte de los seguidores del Rayo. "La afición sabe que los apoyamos y luchamos con ellos porque queremos que todo se solucione. El Rayo sin la afición no es nada", finalizó. EFE

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