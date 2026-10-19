Albert Celades, destituido como entrenador del Cádiz

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Cádiz, 19 oct (EFE).- Albert Celades ha sido destituido este lunes como entrenador del Cádiz, ha informado el club, que ha tomado la decisión tras la derrota ante el Granada (2-0), que ha dejado a los cadistas antepenúltimos en la clasificación con siete puntos en diez partidos.

Celades se hizo cargo del Cádiz pocos días ante del comienzo de la temporada en sustitución de Imanol Idiakez y su cese se produce después de que el conjunto cadista no haya abandonado los puestos de descenso en la últimas seis jornadas.

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Los siete puntos de treinta posibles son el resultado de un solo triunfo, cuatro empates y cinco derrotas, lo que ha llevado al Consejo de Administración a adoptar la decisión de un cambio en el banquillo.

Albert Celades, antes de llegar al Cádiz, fue seleccionador nacional sub-17 (2013-2014) y sub-21 (2014-2018), tras lo que dirigió al Valencia en la campaña 2019-2020 y al Pafos chipriota en 2026.

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El sustituto de Celades deberá hacerse cargo del equipo cadista para su próximo encuentro en casa ante el Ceuta, un duelo de urgencias al estar clasificado el conjunto caballa en penúltima posición con dos puntos menos que el cadista. EFE