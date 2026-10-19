A Coruña eliminará del callejero al exalcalde franquista Sanjurjo de Carricarte

Guardar

A Coruña, 19 oct (EFE).- El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado este lunes que eliminará del callejero al exalcalde franquista Eduardo Sanjurjo de Carricarte y pondrá, en su lugar, al grupo de música Os Diplomáticos de Monte Alto, en una propuesta aprobada por el PSdeG y el BNG, con el voto en contra del PP.

El consistorio ha explicado que impulsará la modificación de la denominación de la calle, en reconocimiento a la trayectoria y la relevancia cultural de una de las formaciones musicales más representativas de la historia reciente de Galicia y estrechamente vinculada al barrio coruñés de Monte Alto.

PUBLICIDAD

La propuesta, que ha impulsado la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, se elevará al pleno para su tramitación tras ser aprobada este lunes por la Comisión de Honores y Distinciones, presidida por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, pese al voto en contra del PP.

Eduardo Sanjurjo de Carricarte fue procurador en las Cortes franquistas y alcalde de A Coruña entre 1963 y 1965, y el colegio que llevaba su nombre, en la misma calle, ya había cambiado la denominación.

PUBLICIDAD

El informe elaborado por el Gobierno municipal destaca que Os Diplomáticos de Monte Alto constituyeron uno de los principales referentes del movimiento bravú y contribuyeron de manera decisiva a la modernización de la música gallega, a la normalización del uso de la lengua y a la proyección de una identidad cultural contemporánea, abierta e integradora.

"Las calles de nuestra ciudad también transmiten valores y memoria colectiva. Por eso consideramos necesario avanzar en la sustitución de las denominaciones vinculadas al franquismo y a la dictadura por otras que representen los principios democráticos y la diversidad cultural de la A Coruña actual", ha señalado la alcaldesa, Inés Rey.

PUBLICIDAD

Fundados en A Coruña a finales de la década de 1980 en torno a la figura de Xurxo Souto, Os Diplomáticos de Monte Alto se convirtieron en un fenómeno cultural sin precedentes en la música gallega contemporánea.

Como principales exponentes del movimiento bravú, mezclaron rock, ska, folk y ritmos populares con una marcada defensa de la lengua y la identidad gallegas, llevando su música y su imaginario vinculado al barrio de Monte Alto por toda Galicia. EFE

PUBLICIDAD

car-maf/jlg