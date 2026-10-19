2-2 (1-2). Los penaltis frustran a Argentina y entregan a Francia a su primer Mundial

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Redacción deportes, 19 oct (EFE).- Los penaltis, que habían dado el pase a la final a selección argentina frente a España, se volvieron esta vez en contra de la Albiceleste, que se quedó sin conquistar su séptimo título mundial tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y caer en la tanda decisiva ante una Francia que hizo historia al proclamarse campeona del mundo por primera vez.

La suerte de los cinco metros volvió a dejar a la selección que dirige el 'Negro' Páez a las puertas de la gloria. Argentina suma así un nuevo subcampeonato a una lista que alcanza ya las nueve platas en los quince Mundiales disputados desde 1997, cuando cayó en la final ante Italia (5-0) en Wuppertal (Alemania). Una amarga estadística a la que se añade ahora Asunción (Paraguay).

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En la otra cara de la moneda, Francia celebró un título histórico. El conjunto galo, que fue creciendo a lo largo del torneo, ha dado un salto competitivo de la mano de los hermanos Roberto, Bruno y Carlo Di Benedetto. Tras años sin alcanzar las últimas rondas, Francia se asomó al podio en 2022, con el bronce en San Juan (Argentina), y ha culminado su progresión con la primera corona mundial de su historia.

Se esperaba una final de detalles y el partido respondió a ese guion. Ambos equipos ya se habían medido en la fase de grupos, con victoria francesa por 1-2, y llegaban al último encuentro del campeonato en plena progresión. La igualdad y el respeto mutuo marcaron un duelo en el que cada error podía resultar decisivo.

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Tomás Mena adelantó a Argentina antes del descanso (1-0, min. 19), una ventaja que no hizo bajar los brazos a Francia. El conjunto galo insistió hasta encontrar el empate por medio de Bruno Di Benedetto, que igualó el encuentro a menos de quince minutos del final (1-1, min. 35).

La remontada francesa llegó poco después. El capitán Carlo Di Benedetto convirtió una falta directa, una de sus especialidades, para poner por delante a los galos (1-2, min. 38). Pero Argentina, que ya había demostrado ante España en semifinales su capacidad para resistir bajo presión, volvió a tirar de carácter y oficio. Lucas Martínez, a cuatro minutos del final, firmó el empate y forzó la prórroga (2-2, min. 46).

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En el tiempo extra apenas hubo ocasiones. Con el título en juego, el miedo a cometer un error pesó más que la voluntad de arriesgar y la final quedó abocada a la tanda de penaltis. Lucas Martínez adelantó a Argentina y la albiceleste conservó esa ventaja hasta el cuarto lanzamiento, en una serie marcada por los errores de ambos equipos.

Entonces apareció Carlo Di Benedetto, capitán y símbolo del crecimiento del hockey francés. Primero igualó la serie y dejó toda la presión del lado argentino. En el séptimo lanzamiento, Lucas Ordóñez tomó carrerilla, pero no encontró el camino hacia la portería. Francia tenía la gloria a un solo penalti.

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Y ahí volvió a aparecer Di Benedetto. Con la historia esperando su último gesto, tomó la bola, engañó a Constantino Acevedo y firmó el definitivo 1-2. Después, se desplomó sobre la pista entre lágrimas, consciente de que acababa de escribir la página más importante de la historia del hockey sobre patines francés.

- Ficha técnica:

2 - Argentina: Constantino Acevedo; Mena (1), Martínez (1), Navarro, Romero, -cinco inicial-, Ordóñez, Rampulla, Platero, Velazquez, Bridge y Bautista Acevedo (p.s).

2 - Francia: Chambel, Bruno Di Benedetto (1), Roberto Di Benedetto, Rouzé, Carlo Di Benedetto (1), -cinco inicial-, Vankammelbecke, Herman, Da Costa, Gefflot y Savreux (p.s).

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Goles: 1-0, min.19: Tomás Mena. 1-1, min.35: Bruno Di Benedetto. 1-2, min.38: Carlo Di Benedetto, de falta directa. 2-2, min.46: Lucas Martínez.

Penaltis: 0-0 Lucas Ordóñez, fallo. 0-0 Rémi Herman, fallo. 1-0 Lucas Martínez, gol. 1-0 Roberto Di Benedetto, fallo. 1-0 Nolito Romero, fallo. 1-0 Marc Rouzé, fallo. 1-0 Danilo Rampulla, fallo. 1-1 Carlo Di Benedetto, gol. 1-1 Facundo Bridge, fallo. 1-1 Bruno Di Benedetto, fallo. 1-1 Nolito Romero, fallo. 1-1 Carlo Di Benedetto, fallo. 1-1 Lucas Ordóñez, fallo. 1-2 Carlo Di Benedetto, gol.

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Árbitros: Ruben Fernández (ESP) y Joaquim Pinto (POR). Mostraron tarjeta amarilla a Bruno Di Benedetto (min.4) por parte de Francia.

Incidencias: Final del Mundial de hockey patines disputado en el Pabellón Arena de Asunción (Paraguay). EFE

avm/og