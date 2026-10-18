Tres árbitros españoles designados para los partidos del martes

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Madrid, 18 oct (EFE).- Después de que los colegiados españoles quedaran inéditos en la segunda jornada de la Liga de Campeones, Ricardo de Burgos, Javier Alberola y José María Sánchez han sido designados para tres de los encuentros de la máxima competición continental que se jugarán el martes.

De Buros pitará el Fenerbahce-Slavia Praga con Iker de Francisco e Iván Masso como jueces de línea, Adrián Cordero como cuarto árbitro, y en el VAR con Guillermo Cuadra y Javier Iglesias.

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Alberola pitará el Sabah-Borussia Dortmund, con Alfredo Rodríguez y Carlos Álvarez en las bandas, con Víctor García como cuarto colegiado, y en el VAR Cesar Soto y Valentín Gómez.

Y José María Sánchez dirigirá el Nápoles-Bodo Glimt, en el que contará con Raúl Cabañero e Iñigo Prieto como asistentes, con Juan Martínez como cuarto árbitro y en el VAR con el luso Tiago Martins y Carlos del Cerro.

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El último árbitro español que pitó en la Liga de Campeones fue Jesús Gil en la tercera sesión de la primera jornada en el Fenerbahce-Roma. EFE