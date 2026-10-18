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Tener más confianza y aprender a disfrutar han cambiado a Davidovich, afirma su entrenador

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Shanghái (China), 18 oct (EFE).- Pepo Clavet, entrenador del flamante campeón del Másters 1.000 de Shanghái, Alejandro Davidovich Fokina, aseguró que la clave de las victorias del malagueño -tercer título del año y de su carrera- está en el trabajo a nivel mental, especialmente al insuflarle confianza y enseñarle a disfrutar.

"En lo que nos hemos encabezonado es en que él disfrute un poco más tanto fuera como dentro de la pista. Antes era un chico que tensionaba mucho en el partido. Dos días antes de que empezase el torneo ya vivía el partido, y llegaba a la primera ronda ya agotado", indicó el preparador en declaraciones a EFE tras la victoria de su pupilo ante su compatriota Rafa Jódar (1-6, 7-6 (5), 6-4).

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"Muchas veces el tenista se fija en cómo juega el contrario para plantear un partido, y lo que tiene que tener es confianza en sí mismo, aparte de cómo juega el otro. Lo fundamental es saber que tú tienes el tenis para estar ahí, y hemos hecho un trabajo mental en su autoconfianza, que todo el equipo crea en él", explicó Clavet.

Preguntado acerca del impacto, también a nivel físico, de la lesión que le mantuvo apartado dos meses antes de su gira china -en la que también se alzó con el Abierto de Chengdu-, el técnico aseguró que Davidovich tenía "muchas ganas": "Ha vuelto con una fuerza impresionante", celebró.

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Clavet no eludió una de las cuestiones que rodean a Davidovich estas semanas, su posible presencia como quinto seleccionado por el capitán del equipo español, David Ferrer, de cara al equipo nacional para las finales de la Copa Davis.

"A él le hace mucha ilusión (...) y a mí también me haría mucha ilusión que fuese después de este título. Para mí, debería estar después de haber ganado dos títulos y estar así. (...) Quizá, si yo fuese el capitán, si le llamaría", sentenció. EFE

(foto)

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