Suspenden el Campeonato de Andalucia de Media Maratón en Motril (Granada) por la lluvia

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Motril (Granada) 18 oct (EFE).- El Campeonato de Andalucía de Media Maratón en Motril (Granada), previsto para este domingo, se ha suspendido tras la intensa lluvia caída y una tormenta eléctrica registrada en la Costa granadina.

La Federación Andaluza de Atletismo atrasó el inició de la prueba en varias ocasiones pero al final decidió suspenderla.

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La prueba contaba con una inscripción superior a los 2.500 corredores, lo que suponía un récord de participantes, llegados desde distintos puntos de España

El presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca ha apuntado que se ha suspendido "para prevalecer la seguridad de los corredores ante el riesgo que había por la fuerte lluvia". "Además, la tormenta eléctrica impedía que funcionasen los cronómetros de meta que estaban instalados en el puerto de Motril", ha añadido.

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López Cuenca ha destacado que" aunque es complicado, si el calendario de pruebas lo permite, se buscará una nueva fecha, antes de que acabe el año, para celebrarla"

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha lamentado la suspensión de la carrera que había congregado a atletas llegados desde distintos puntos de España e incluso algunos de otros países europeos, pero ha considerado que " aunque el circuito estaba bien, a excepción de algunas zonas que presentaban algunos problemas por el agua caída, era recomendable la suspensión por seguridad de los corredores". EFE

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pfm/fs