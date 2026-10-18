Espana agencias

Siguen en comisaría los detenidos por terrorismo sin fecha para ir a la Audiencia Nacional

Guardar

San Sebastián, 18 oct (EFE).- Las dos personas detenidas en Irun investigadas por terrorismo permanecen este domingo en dependencias de la Ertzaintza de esta localidad guipuzcoana a la espera de ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional, algo que podría demorarse hasta el próximo martes o incluso hasta el miércoles con autorización judicial.

El departamento vasco de Seguridad ha informado de que los dos arrestados, un hombre de 34 años y una mujer de 22, permanecen en dependencias de la comisaría de la Ertzaintza en Irun, en la que se personaron voluntariamente ayer, sábado, acompañados por su abogado.

PUBLICIDAD

Una vez que se les tome declaración y concluyan las correspondientes diligencias policiales, "los dos detenidos serán trasladados a la Audiencia Nacional a la mayor brevedad posible", ha reiterado Seguridad, que no obstante ha precisado que el plazo de detención ordinario establecido por la legislación es de 72 horas, si bien con autorización judicial puede ser prorrogado 24 horas más.

Las detenciones se registraron este sábado, 17 de octubre, pero fueron consecuencia de una investigación de la Policía vasca iniciada el pasado 26 de septiembre.

PUBLICIDAD

Ese día, en un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), la Ertztainza identificó a tres personas que portaban información "sensible" sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado y sobre la localización de un lugar en el que podrían tener armas y explosivos.

Tras desarrollar una investigación coordinada con la Audiencia Nacional, dos se presentaron voluntariamente este sábado en la comisaría de Irun acompañados de un abogado y fueron detenidas.

Se trata de dos personas con "antecedentes relevantes", según informó el Departamento vasco de Seguridad, que indicó que están siendo investigadas "por un presunto delito de terrorismo".

Según fuentes de la investigación consultadas por EFE, los arrestados están vinculados con los sectores más radicales de la izquierda abertzale, disidentes de la línea oficial adoptada tras el fin de la violencia de ETA, del que el próximo martes se cumplirán 15 años. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de las lluvias de la dana Adam: La Safor es la comarca más afectada tras registrar más de 200 l/m2 esta mañana

El litoral mediterráneo ha sido el epicentro de actuación de la dana Adam este fin de semana, elevando a alerta roja varios municipios

Última hora de las lluvias de la dana Adam: La Safor es la comarca más afectada tras registrar más de 200 l/m2 esta mañana

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Si tienes artrosis o rodillas desgastadas, no cometas ninguno de estos cinco errores

La fisioterapeuta Alexandra Carrasco explica en redes sociales qué hábitos conviene evitar para aliviar las molestias y cuidar la movilidad de las rodillas

Si tienes artrosis o rodillas desgastadas, no cometas ninguno de estos cinco errores

Los Javis y el elenco de ‘La bola negra’ se van de fiesta en Hollywood: sus fotos con Kim Kardashian y Pamela Anderson al ritmo de Taylor Swift

Los directores de la película del momento se han codeado con los grandes rostros del cine en Estados Unidos junto al reparto de la película

Los Javis y el elenco de ‘La bola negra’ se van de fiesta en Hollywood: sus fotos con Kim Kardashian y Pamela Anderson al ritmo de Taylor Swift
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

Madrid multa con 129.000 euros a la empresa suiza que le suministra los helicópteros contra incendios porque no estuvieron operativos varios días de la campaña de verano

ECONOMÍA

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

DEPORTES

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”