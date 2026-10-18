Siguen en comisaría los detenidos por terrorismo sin fecha para ir a la Audiencia Nacional

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San Sebastián, 18 oct (EFE).- Las dos personas detenidas en Irun investigadas por terrorismo permanecen este domingo en dependencias de la Ertzaintza de esta localidad guipuzcoana a la espera de ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional, algo que podría demorarse hasta el próximo martes o incluso hasta el miércoles con autorización judicial.

El departamento vasco de Seguridad ha informado de que los dos arrestados, un hombre de 34 años y una mujer de 22, permanecen en dependencias de la comisaría de la Ertzaintza en Irun, en la que se personaron voluntariamente ayer, sábado, acompañados por su abogado.

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Una vez que se les tome declaración y concluyan las correspondientes diligencias policiales, "los dos detenidos serán trasladados a la Audiencia Nacional a la mayor brevedad posible", ha reiterado Seguridad, que no obstante ha precisado que el plazo de detención ordinario establecido por la legislación es de 72 horas, si bien con autorización judicial puede ser prorrogado 24 horas más.

Las detenciones se registraron este sábado, 17 de octubre, pero fueron consecuencia de una investigación de la Policía vasca iniciada el pasado 26 de septiembre.

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Ese día, en un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), la Ertztainza identificó a tres personas que portaban información "sensible" sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado y sobre la localización de un lugar en el que podrían tener armas y explosivos.

Tras desarrollar una investigación coordinada con la Audiencia Nacional, dos se presentaron voluntariamente este sábado en la comisaría de Irun acompañados de un abogado y fueron detenidas.

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Se trata de dos personas con "antecedentes relevantes", según informó el Departamento vasco de Seguridad, que indicó que están siendo investigadas "por un presunto delito de terrorismo".

Según fuentes de la investigación consultadas por EFE, los arrestados están vinculados con los sectores más radicales de la izquierda abertzale, disidentes de la línea oficial adoptada tras el fin de la violencia de ETA, del que el próximo martes se cumplirán 15 años. EFE

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