Ponsarnau: "El partido se ha acabado casi en los tres primeros minutos"

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Madrid, 18 oct (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, consideró que el duelo liguero en el que su equipo perdió ante el Real Madrid por 119-84 se había acabado "casi en los tres primeros minutos" debido a la gran diferencia en el inicio.

"El partido se ha acabado casi en los tres primeros minutos, hemos salido muy mal al campo, como buscándonos, y si pierdes el tiempo y la cabeza buscándote te pasan por encima. La rotación ha bajado el nivel incluso, a nivel de solidez y de todo", afirmó.

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"Nada que decir, no estamos nada orgullosos del partido que hemos hecho, más bien disgustados. Pero que se haya visto la realidad de diferencia contra un equipo como el Real Madrid nos puede venir bien para marcar pautas y tener referencias de cómo crecer a partir de ahora", dijo en rueda de prensa.

Asimismo, indicó: "Puedes empezar a intentar hacer cosas que no sabes para ver si salen bien, pero no es ese momento. Este es momento de seguir percutiendo con las cosas que tenemos que hacer mejor, que son parte de nuestra identidad. Creemos que estamos más en momento de perseverar, que intentando dar imagen de otras cosas que no hemos entrenado no tenía mucho sentido". EFE

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