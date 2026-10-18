Ntakarutimana y Amebaw se imponen con autoridad en el 72 Cross de Zornotza

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Bilbao, 18 oct (EFE).- El burundés Egide Ntakarutimana y la etíope Likina Amebaw se han impuesto con autoridad en las carreras masculina y femenina del 72 Cross Internacional de Zornotza, prueba de categoría Gold del circuito de World Athletics disputada en las campas de Jauregibarria.

La carrera masculina ha sido prácticamente un monólogo de Ntakarutimana. El atleta burundés ha lanzado un ataque demoledor en la misma recta de salida y ha completado en solitario los 8.700 metros del recorrido, sobre un trazado húmedo y en excelentes condiciones para correr a buen ritmo.

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Por detrás, pronto se ha formado un dúo con Elie Sindayikengera y Peter Rono que se ha mantenido hasta la llegada, aunque ambos han cruzado la meta a más de medio minuto del ganador. En la lucha por la segunda plaza, el burundés ha arrebatado a Rono una posición que parecía tener asegurada el keniano.

Sergio Paniagua ha firmado la cuarta plaza, por delante de Abdessamad Oukhelfen, David de la Fuente, Yahya El Karboubi, Jaime Migallón, Daniel Arce y Pablo Sánchez, que han completado las diez primeras posiciones.

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En la carrera femenina, Amebaw ha sumado su tercera victoria en Jauregibarria, tras las logradas en 2023 y 2025, en una prueba que la atleta afincada en la localidad abulense de Peguerinos ha dominado con absoluta solvencia.

En el primero de los cuatro giros al circuito, el quinteto de favoritas se ha destacado en cabeza y, mediada la carrera, Amebaw ha dado el cambio de ritmo definitivo para dejar atrás a la burundesa Francine Niyomukunzi, las kenianas Mirriam Cherop y Dorcus Chepwemoi y la eritrea Rahel Daniel Ghebreyohannes.

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La campeona del mundo de 5 kilómetros en ruta ha abierto rápidamente brecha y ha alcanzado la línea de meta con 31 segundos de ventaja sobre Niyomukunzi, que se ha asegurado la segunda plaza tras lanzar un duro ataque en la recta final sobre Cherop, tercera clasificada.

Chepwemoi, Ghebreyohannes, la extremeña Carla Lorrany Arce, primera española, Irene Pelayo, Ana Marinho, Jihad Essoubai y Raquel de Frontiñán han cerrado el 'top 10' de la carrera. EFE

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ibn/og