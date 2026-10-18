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Moncho Fernández alaba la actuación de Jassel Pérez: "Meter 40 puntos es una locura"

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Girona, 18 oct (EFE).- El entrenador del FIATC Girona, Moncho Fernández, ha calificado de "locura" los 40 puntos anotados por el jugador dominicano Jassel Pérez en la victoria del equipo catalán el Leyma Coruña en Fontajau (110-90),

El alero ha firmado 40 puntos, con un 9 de 12 en triples y 42 créditos de valoración, pero Moncho ha reivindicado que "lo importante es su espíritu de defender y de trabajar".

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"Ahora tenemos en la cabeza los 40 puntos, pero ha hecho un trabajo defensivo increíble y esto es lo que me hace más feliz. Es un jugador capaz de sacrificarse y luchar", ha señalado.

El técnico gallego ha enfatizado que el equipo ha hecho "un trabajo increíble" a nivel físico, porque afrontaba el partido con "ocho jugadores y medio" por las bajas de Pep Busquets, Maxi Fjellerup, Isaac Vázquez y Stanley Whittaker, y por las molestias de Andrzej Pluta.

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En este sentido, ha reconocido que la victoria da "fuerzas para seguir adelante" en una temporada "muy demandante" por la doble competición y "muy complicada" por las lesiones.

También ha detallado que la entidad trabaja para reforzar al equipo y ha destacado el partido de Mac McClung, a pesar de acabar con solo cuatro puntos, su peor registro con el Girona.

"Ha fallado muchos tiros al principio y ha encontrado la manera de ayudar con unos pases increíbles para sus compañeros. Es una muestra de profesionalidad y de falta de egoísmo en un súper anotador que ha puesto por delante el beneficio del equipo", ha celebrado. EFE

asm/vmc /jap

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