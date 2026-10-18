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Lunes, 19 de octubre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

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Getafe (Madrid). El posible debut de Dani Carvajal con la camiseta del Getafe y las protestas de la afición del Rayo Vallecano contra su directiva, que motivaron la suspensión de su último encuentro frente al Athletic Club por el lanzamiento de cientos de aviones de papel, sobrevuelan el derbi madrileño que ambos equipos disputan este lunes en el Coliseum.

(Texto) (Foto) (Infografía)

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción deportes. El Barcelona, el Atlético de Madrid y el Villarreal dan este lunes los últimos toques a su preparación de cara a la tercera jornada de la Liga de Campeones, que abren el martes a domicilio ante el París Saint-Germain, el Stuttgart y el Liverpool, respectivamente.

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(Texto) (Foto)

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BALONCESTO NBA (PREVIA)

Redacción deportes. Los New York Knicks arrancan la nueva temporada de la NBA como campeones y equipo a batir, en una liga sacudida por la llegada de LeBron James a Philadelphia, el ascenso definitivo de Luka Doncic al mando de Los Ángeles Lakers y la revancha que persigue Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs. Por Andrea Montolivo.

(Texto)

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BALONCESTO WNBA

Redacción Deportes. Segundo partido de las Finales de la WNBA, al mejor de siete duelos, entre las Golden State Valkyries, que ganaron el primer duelo, y el Atlanta Dream. En el Chase Center de San Francisco desde las 02.00 CET/00.00 GMT del martes.

(Texto)

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FÚTBOL MARADONA

Buenos Aires. Hace 50 años, que se cumplirán este martes 20 de octubre, que un chico de 15 años, Diego Armando Maradona, llamado a ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, debutó en la Primera División argentina con la camiseta de Argentinos Juniors.

(Texto) (Foto)

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Eurocopa. Última hora del partido de la 4ª jornada Kids&Us Manresa-Roma.

- Liga de Campeones. Última hora del partido de la 2ª jornada Pardubice-Unicaja.

- Copa de Europa FIBA. Última hora del partido de la 3ª jornada FIATC Girona-Stelmet Zielona Gora.

- Presentación general de la temporada regular de la NBA, que comienza el martes 20. Por Andrea Montolivo.

- Final de la WNBA. Segundo partido. Golden State Valkyries-Atlanta Dream (1-0) (02.00 del martes).

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 9ª jornada (FOTO): Getafe-Rayo (21.00).

- LaLiga Hypermotion. 10ª jornada: Celta Fortuna-Tenerife (20.30).

- Liga de Campeones. 3ª jornada. Previas de los partidos Stuttgart-Atlético de Madrid, París Saint Germain-Barcelona y Liverpool-Villarreal (FOTO) (VÍDEO)(INFOGRAFÍA)

. Stuttgart. Rueda de prensa a las 16.00 en el estadio.

. Atlético de Madrid. Rueda de prensa a las 17.45 y entrenamiento a las 18.30. Todo en estadio.

. PSG. Rueda de prensa a las 13.00 en Poissy. (FOTO)

. Barcelona. Rueda de prensa a las 17.45 y entrenamiento a las 18.30 en el Parque de los Príncipes. (FOTO)

. Liverpool. Rueda de prensa a las 14.30 en Anfield.

. Villarreal. Entrenamiento a las 10.30 en Villarreal. Rueda de prensa a las 21.00 en Anfield.

- Mesa redonda virtual con el entrenador argentino del Leipzig, Martín Demichelis, previa al partido del Real Madrid (14:00. Streaming).

- El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, inaugura este lunes en Zaragoza la exposición Reyes del Mundo (10.00).

- Inglaterra. 7ª jornada: Totthenham-Conventry (21:00).

- Mundial sub-17 femenino, en Marruecos (hasta 7 nov). España-México (17.00).

- Este martes se cumplen 50 años del debut de Maradona, el 20 de octubre de 1976, en Primera División, con 15 años, en el equipo Argentinos Juniors. (FOTO)

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GIMNASIA ARTÍSTICA

- Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (hasta 25). Se completa la clasificación femenina. Sesión matinal de 09:30 a 14:00 y la sesión vespertina de 16:00 a 22:30. El equipo español, integrado por Alba Petisco, Aitana Pacheco, Laia Font, Laura Casabuena, Marina Escudero y Carlota Armenta compite de 17:35 a 18:55.

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GOLF

- Clasificación mundial.

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 PELOTA VASCA

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).

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TENIS

- Clasificaciones ATP y WTA tras los torneos de Shanghái y Wuhan.

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

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EFE/dep

Redacción EFE Deportes      

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