La UAB desautoriza el acto de Vito Quiles, que no tiene permiso para entrar al recinto

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Barcelona, 18 oct (EFE).- La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha desautorizado el acto anunciado para mañana lunes por el agitador de ultraderecha Vito Quiles, quien no tiene permiso para acceder al recinto universitario.

La UAB ha hecho público este domingo un comunicado en el que asegura que el departamento de Interior les ha garantizado que la actividad no se celebrará, sin que esta conselleria haya confirmado o desmentido este extremo.

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Quiles, ex reportero de EDA TV y colaborador del eurodiputado ultra Alvise Pérez (Se Acabó la Fiesta), ha iniciado una gira por diferentes ciudades españolas que comenzó este pasado jueves en Pamplona, un acto en el que se registraron diversos altercados y que se saldó con tres detenidos.

"Hemos conquistado Pamplona. Nos vemos el lunes a las 17 horas en la UAB", ha anunciado Quiles en las redes sociales.

Horas antes del acto, la UAB asegura que el departamento de Interior garantiza a esta institución que "la actividad no se celebrará el lunes por la tarde".

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La Universidad ha asegurado que "no autoriza la presencia del activista ultra Vito Quiles en todo el conjunto de su recinto universitario".

Recuerda la UAB que el viernes Quiles les comunicó su intención de hacer una actividad en el campus de la UAB y le respondieron que no tiene autorización para ello.

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La Universidad explica que se puso en contacto con Interior, departamento al que pidieron ayuda para evitar que se pueda generar cualquier situación de tensión en el campus.

"El departamento de Interior ha garantizado a la UAB que la actividad no se hará y que impedirá el acceso de Vito Quiles al campus universitario en caso de que quiera acceder", se asegura en el comunicado hecho público este domingo por la Universidad.

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Por todo ello, la UAB pide que "solo se desplacen al campus las personas que tienen previstas actividades habituales propias de la universidad en el ámbito de la docencia y la investigación". EFE