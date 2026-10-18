Espana agencias

La UAB desautoriza el acto de Vito Quiles, que no tiene permiso para entrar al recinto

Guardar

Barcelona, 18 oct (EFE).- La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha desautorizado el acto anunciado para mañana lunes por el agitador de ultraderecha Vito Quiles, quien no tiene permiso para acceder al recinto universitario.

La UAB ha hecho público este domingo un comunicado en el que asegura que el departamento de Interior les ha garantizado que la actividad no se celebrará, sin que esta conselleria haya confirmado o desmentido este extremo.

PUBLICIDAD

Quiles, ex reportero de EDA TV y colaborador del eurodiputado ultra Alvise Pérez (Se Acabó la Fiesta), ha iniciado una gira por diferentes ciudades españolas que comenzó este pasado jueves en Pamplona, un acto en el que se registraron diversos altercados y que se saldó con tres detenidos.

"Hemos conquistado Pamplona. Nos vemos el lunes a las 17 horas en la UAB", ha anunciado Quiles en las redes sociales.

Horas antes del acto, la UAB asegura que el departamento de Interior garantiza a esta institución que "la actividad no se celebrará el lunes por la tarde".

PUBLICIDAD

La Universidad ha asegurado que "no autoriza la presencia del activista ultra Vito Quiles en todo el conjunto de su recinto universitario".

Recuerda la UAB que el viernes Quiles les comunicó su intención de hacer una actividad en el campus de la UAB y le respondieron que no tiene autorización para ello.

La Universidad explica que se puso en contacto con Interior, departamento al que pidieron ayuda para evitar que se pueda generar cualquier situación de tensión en el campus.

"El departamento de Interior ha garantizado a la UAB que la actividad no se hará y que impedirá el acceso de Vito Quiles al campus universitario en caso de que quiera acceder", se asegura en el comunicado hecho público este domingo por la Universidad.

Por todo ello, la UAB pide que "solo se desplacen al campus las personas que tienen previstas actividades habituales propias de la universidad en el ámbito de la docencia y la investigación". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La primera gran DANA del otoño causa un muerto, vuelos y trenes cancelados y despliega a la UME en Baleares: ‘Adam’ mantiene a Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera en alerta roja por lluvias

El litoral mediterráneo ha sido el epicentro de actuación de la dana Adam este fin de semana, elevando a alerta roja por peligro extraordinario en el sur valenciano y en el norte alicantino

La primera gran DANA del otoño causa un muerto, vuelos y trenes cancelados y despliega a la UME en Baleares: ‘Adam’ mantiene a Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera en alerta roja por lluvias

Resultados ganadores del Super Once del 18 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados ganadores del Super Once del 18 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Patti Smith llega a Oviedo entre gaitas y fans para inaugurar la semana de los Premios Princesa de Asturias

La artista estadounidense ofrecerá dos conciertos en Gijón y Oviedo, se reunirá con estudiantes y protagonizará un homenaje coral a su himno ‘People Have the Power’

Patti Smith llega a Oviedo entre gaitas y fans para inaugurar la semana de los Premios Princesa de Asturias

Canelo Álvarez se sincera y confiesa lo que espera de Mbilli en su pelea por el título mundial: “Nuestros estilos son perfectos”

Ambos pugilistas llegan con más de un año de inactividad, aunque en contextos diferentes

Canelo Álvarez se sincera y confiesa lo que espera de Mbilli en su pelea por el título mundial: “Nuestros estilos son perfectos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

ECONOMÍA

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

DEPORTES

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”

Diomande ante una oportunidad de oro: vía libre en la banda izquierda con Vinicius fuera de juego cuatro partidos

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”